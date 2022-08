Documentaireserie 'Terror At The Games: Munich '72' op NPO 2

Op 5 september is het vijftig jaar geleden dat Palestijnse terroristen het IsraŽlische Olympische team tijdens de Spelen in MŁnchen gijzelden.

Een bevrijdingspoging mislukte volledig: alle Israëlische gegijzelden en de meeste Palestijnse terroristen werden gedood. Wat gebeurde er tijdens de reddingsoperatie? Waarom weigerde Duitsland de hulp van de Israëlische geheime dienst? 'Terror at the Games: Munich ’72' onderzoekt de gijzeling en de achtergronden.

De gijzeling tijdens de Olympische Spelen 1972 was het begin van een 23 uur durend drama, dat wereldwijd live werd uitgezonden. De Israëlische regering weigerde elke deal met de Palestijnse terroristen. Uiteindelijk besloot de Duitse politie om de gijzelnemers in een val te lokken. Maar rond middernacht culmineerde de aanslag in een schietpartij op het militaire vliegveld Fürstenfeldbruck waarbij vijf terroristen en alle Israëlische gijzelaars om het leven kwamen. Na dertig uur werden de Olympische wedstrijden hervat.

Er is nog veel onduidelijk over de laatste akte van deze tragedie. In 'Terror at the Games: Munich ’72' komen nabestaanden van de slachtoffers en betrokkenen aan het woord, waaronder twee nog in leven zijnde gijzelnemers en Ehud Barak, destijds hoofd van de Israëlische taskforce en later premier van Israël. Informatie uit 3.000 onlangs vrijgegeven dossiers van de Duitse politie werpt nieuw licht op de gijzeling en de Israëlische jacht op de terroristen, die al na drie maanden werden vrijgelaten.

In vier delen onderzoekt de serie in de stijl van een true crime-onderzoek van uur tot uur wat er is gebeurd. De aanslag vormt de ruggengraat van het verhaal, maar de serie gaat verder dan de gebeurtenis op de Olympische Spelen. De makers duiken in de achtergrond ervan: de Tweede Wereldoorlog en de erfenis van de Holocaust, de stichting van Israël en het Israëlisch-Palestijnse conflict. De serie schetst zo de context van de aanslag, om inzicht te geven in hoe ‘een Duitser’, ‘een Israëliër’ en ‘een Palestijn’ zich voelden in het begin van de jaren 70.

Regie: Bence Máté en Lucio Mollica

Aflevering 1 Countdown

Aan de vooravond van de Olympische Spelen van 1972 verwelkomt München gasten uit de hele wereld. Israëlische atleten – waaronder Holocaustoverlevende Shaul Ladany – en acht leden van de Palestijnse terreurgroep Black September- waaronder twee met de codenamen 'Samer' en 'Tarzan'- reizen naar München. In de nacht van vijf september zullen hun wegen elkaar in het Olympische dorp op tragische wijze kruisen.

Aflevering 2 Terror

In de vroege ochtend van vijf september doodt een commando van de Palestijnse terreurgroep 'Black September' twee Israëliërs en neemt negen anderen in gijzeling. In ruil voor hun leven eisen de terroristen de vrijlating van zo’n 200 Palestijnen die in Israël worden vastgehouden. Israëlische overlevenden en twee nog levende leden van het commando nemen ons mee terug naar de plaats van de gijzeling.

Aflevering 3 Endgame

De Duitse politie weigert de hulp van de Israëlische speciale eenheden en besluit uiteindelijk de Palestijnse daders en Israëlische gegijzelden naar een vliegveld te vervoeren, waar een vliegtuig klaarstaat om ze naar Egypte te brengen. Op het vliegveld ontstaat er een vuurgevecht, waarna de media meldt dat alle gegijzelden zijn gered.

Aflevering 4 Wrath

Geen van de Israëlische gegijzelden blijken het te hebben overleefd. De drie overgebleven terroristen worden na een maand vrijgelaten. De Israëlische geheime dienst start de operatie 'Wrath of God' en liquideert een van hen. Sindsdien zijn 'Samer' en 'Tarzan' ondergedoken. De dramatische afloop van de gijzeling roept na 50 jaar nog steeds vragen op.

'Terror at the Games: Munich ’72', maandag 29 augustus t/m donderdag 1 september om 22.05 uur bij de VPRO op NPO 2.