Documentaire 'Twee Mannen' in 'Het Uur van de Wolf'

Ivo van Hove is een wereldster. Als veelgevraagd regisseur van topproducties op Broadway en West End, door zijn samenwerking met sterren als David Bowie, Jude Law en Isabelle Huppert én met de altijd weer spraakmakende producties bij Internationaal Theater Amsterdam blijft hij zijn publiek verbazen.

Minder bekend in dit succes is de rol van partner en scenograaf Jan Versweyveld, die tot nu toe de schaduw boven het voetlicht prefereerde. De documentaire 'Twee Mannen' volgt deze twee grootheden van het Nederlandse theater tijdens het maken van de spektakelvoorstelling Age of Rage en zoomt in op hun professionele en persoonlijke relatie.

Ivo van Hove: 'Ik wil het beste toneel ter wereld maken, en dat wil Jan ook. Ik hou ervan dat het van ons samen is.'

Jan Versweyveld: 'Er kunnen zoveel dingen in toneel: je kunt mensen vermoorden en liefhebben, laten vechten en gelukkig laten zijn. Als het lukt om een wereld te creëren waarvan mensen een paar uur echt geloven dat dat de wereld is, kan je blij zijn.'

Als Ivo en Jan elkaar begin jaren ’80 in Antwerpen ontmoeten, is dat het begin van een intense, stormachtige liefdesrelatie, die pas toekomst krijgt als ze besluiten samen theater te gaan maken. Inmiddels delen de twee mannen ruim veertig jaar leven en werk en is er in hun theater een symbiose ontstaan waarbij ze soms niet meer weten welk idee van wie afkomstig is.

Voor de film 'Twee Mannen' volgt filmmaker Suzanne Raes de twee theatermakers tijdens het slopende productieproces van Age of Rage, een zintuigelijke voorstelling over hoe geweld en wraak een familie ten gronde richt. Vuur, moord, dans, muziek en heel veel bloed: geen middel wordt geschuwd in deze ambitieuze ruim 3,5 uur durende voorstelling, waarin alles wat zij de afgelopen 40 jaar hebben uitgevonden bij elkaar moet komen. Journalist Frénk van der Linden onderwerpt ondertussen beide mannen in hun repetitiestudio aan een aantal persoonlijke interviews waarin de theatermakers ongekende kanten van zichzelf laten zien. Raes vervlecht al dit unieke materiaal tot een spannende film over een theaterliefde.

'Twee Mannen' focust op de microkosmos van de samenwerking van Van Hove en Versweyveld en ontrafelt het verhaal van een liefde, die kan bestaan door samen groots theater te maken.

Regie: Suzanne Raes

De documentaire 'Twee Mannen' is een productie van Docmakers in coproductie met de NTR.

'Het Uur van de Wolf: Twee Mannen', woensdag 22 juni om 22.20 uur bij de NTR op NPO 2.