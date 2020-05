Documentaire 'Some Will Never Return' bij WNL

'Some Will Never Return' is het indrukwekkende verhaal van vrijwilligers die een oorlogsgraf adopteren. Op de Amerikaanse militaire begraafplaats in Margraten in Zuid-Limburg liggen meer dan 8000 oorlogsslachtoffers.

Door het graf te verzorgen en deze helden te eren willen de verschillende adoptanten uitdragen dat deze soldaten nooit mogen worden vergeten

Tweede Wereldoorlog

Op zondagmorgen, 7 december 1941, wordt Amerika het grootste militaire conflict uit de menselijke geschiedenis ingezogen. Samen met de grafadoptanten van begraafplaats Margraten, waaronder onze staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops en deskundigen zoals Maarten van Rossem, Willem Post en Mathieu Segers, vertellen we in deze documentaire het verhaal van de Verenigde Staten in de Tweede Wereldoorlog. Jonge jongens die naar Europa werden gestuurd. Velen van hen zouden nooit meer terugkeren.

Herdenken

Duizenden omgekomen jonge Amerikanen liggen begraven in het Limburgse Margraten. 'Some Will Never Return' is een verhaal van jonge jongens die hun bezorgde ouders moesten achterlaten. Die alles verlieten waar ze van hielden om ons te bevrijden. De documentaire is een indrukwekkend verhaal dat verteld moet worden om te voorkomen dat de Tweede Wereldoorlog in de mist van het verleden dreigt te verdwijnen. Inmiddels zijn we 75 jaar vrij, maar dat heeft nodige gekost. De 8000 soldaten op Margraten herdenken is anno 2020 belangrijker dan ooit.

'Some Will Never Return' is een documentaire van Eric Peeters en Twan van Asseldonk en wordt uitgezonden door Omroep WNL op zondag 24 mei om 11.00 uur op NPO 1.