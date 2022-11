Documentaire over dirigent en rolmodel Marin Alsopin 'Het Uur van de Wolf'

Marin Alsop is de eerste vrouwelijke dirigent die een toonaangevend Amerikaans symfonieorkest mag leiden. Ze heeft er keihard voor moeten vechten, in de door mannen gedomineerde wereld van de klassieke muziek. Herhaaldelijk hoort ze dat er geen plaats is voor een vrouw op de bok.

Dankzij haar ongekende doorzettingsvermogen en inventiviteit heeft Alsop niet alleen het pad gebaand voor vrouwen in de klassieke muziek, maar ook voor bijvoorbeeld mensen van kleur. In de documentaire 'Marin Alsop - Zeg nooit nooit' leren we aan de hand van archiefmateriaal en het eigen commentaar van Alsop haar strijdlustige karakter kennen; niet alleen als een getalenteerd musicus, maar ook als voorvechter van gelijkheid.

Leonard Bernstein

Alsop (1956) groeit op als het enige kind van twee freelance musici. Als vanzelfsprekend treedt ze in de voetsporen van haar ouders. De viool is haar instrument, al weet ze al op 9-jarige leeftijd dat ze dirigent wil worden, nadat ze door haar ouders is meegenomen naar een concert van de bevlogen dirigent Leonard Bernstein. Vanaf het moment dat ze bekend maakt dat ze niets liever wil dan dirigeren krijgt ze herhaaldelijk te horen dat dit door haar gender onmogelijk is. Toch toont ze in haar eigen woorden haar strijdkracht: 'Never say never to me.'

Vier keer afgewezen

Ze wordt vier keer afgewezen voor de dirigentenopleiding aan het prestigieuze Juilliard, begint een eigen swingband en stelt later een symfonieorkest samen. Als ze uiteindelijk Bernstein ontmoet, die haar talent erkent, wordt hij haar mentor en ontwikkelt zich een bijzondere band tussen hen. Mede dankzij zijn hulp groeit ze uit tot het wereldwijde fenomeen dat ze vandaag de dag is. De status waar ze keihard voor gewerkt heeft, zet ze nu in om onder andere aan Juilliard de volgende generatie dirigenten op te leiden.

Inspirerend

In het inspirerende 'Marin Alsop – Zeg nooit nooit' neemt regisseur Bernadette Wegenstein de toeschouwer mee langs alle beslissende momenten in het leven van Marin Alsop. Archiefmateriaal is verweven met materiaal van haar concerten, haar workshops, de lessen aan Juilliard en interviews met Alsop en haar echtgenote.

Regie: Bernadette Wegenstein

Productie: Anette Porter

Originele titel: The Conductor

'Het Uur van de Wolf: Marin Alsop – Zeg nooit nooit', woensdag 2 november om 22.40 uur op bij de NTR op NPO 2.