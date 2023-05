Documentaire 'Dicht bij Vermeer' op NPO 2

Het is de grootste Vermeer-tentoonstelling ooit: 28 werken van de beroemde schilder, waaronder Het melkmeisje en Het meisje met de parel, zijn nu te zien in het Rijksmuseum.

In de documentaire 'Dicht bij Vermeer' geeft Gouden Kalf-winnaar Suzanne Raes een unieke kijk achter de schermen van de internationale kunstwereld, tijdens de totstandkoming van de expositie. Voor Gregor Weber, curator van het Rijksmuseum en wereldwijd vermaard Vermeerkenner, is de tentoonstelling het sluitstuk van zijn carrière en zijn grote droom: 'De eerste keer dat ik een Vermeer zag, viel ik flauw.'

Raes volgt in haar film niet alleen curatoren Gregor Weber en Pieter Roelofs, maar ook restauratoren Abbie Vandivere en Anna Krekeler, in hun missie om een nieuwer, completer beeld te geven van de schilder. Want hoewel zijn schilderijen wereldberoemd zijn, weten we weinig van Johannes Vermeer zelf. Geen zelfportretten, geen brieven, geen aantekeningen; een klein oeuvre is alles wat deze Hollandse Meester naliet.

'Dicht bij Vermeer' laat alles zien: van de stille diplomatie die nodig is om de Vermeers naar Nederland te krijgen en de nieuwe kennis die wordt opgedaan door schilderijen verflaag voor verflaag schilderijen minutieus te ontleden, tot het schokkende wereldnieuws dat een schilderij mogelijk toch geen Vermeer is. Want wat maakt een Vermeer tot een echte Vermeer?

Langzaamaan ontdekken we hoe Vermeer in staat was de werkelijkheid zo anders in beeld te brengen dan zijn tijdgenoten. De camera toont zijn schilderijen van heel dichtbij, waardoor het meesterschap van Vermeer in alle facetten voor het voetlicht komt.

Maar bovenal toont Dicht bij Vermeer de aanstekelijke liefde van de conservatoren en andere betrokken voor de kunst van Vermeer. Zoals Weber het liefdevol brengt: 'Zoiets kan je blik op de werkelijkheid voorgoed veranderen.'

De documentaire werd eerder succesvol uitgebracht in de bioscoop en verkreeg de status van Kristallen Film.

Regisseur: Suzanne Raes

Producent: Docmakers

Documentaire 'Dicht bij Vermeer' in 'Het Uur van de Wolf', maandag 29 mei om 20.25 uur bij de NTR op NPO 2.