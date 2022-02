Documentaire 'Chernobyl: The New Evidence' op NPO 2

Op 26 april 1986 explodeerde reactor 4 van de kerncentrale van Tsjernobyl, waarbij dodelijke radioactieve stoffen vrijkwamen. Uit honderden vrijgegeven KGB-documenten blijkt dat de Russische geheime dienst zich vanaf de bouw al ernstig zorgen maakte.

Het tweeluik 'Chernobyl: The New Evidence' laat zien welke offers de Sovjetleiders destijds bereid waren te brengen om het verhaal stil te houden. Alleen moed heeft de wereld gered van een nog dodelijker ramp.

Aflevering 1: Situation Critical

Wat ging er mis in de aanloop naar de explosie van de kerncentrale in 1986? De KGB blijkt zich al zorgen te hebben gemaakt over de veiligheid van de fabriek toen deze werd gebouwd. Nieuw vrijgegeven bewijsmateriaal uit KGB-archieven onthult dat KGB-spionnen waarschuwden dat Tsjernobyl op een ramp zou uitlopen, maar de Sovjetleiders negeerden de signalen.

Aflevering 2: Fall-out

Het wordt steeds duidelijker hoe ver de Sovjetleiders bereid waren te gaan om de ramp in Tsjernobyl te verdoezelen. Om de wereld te bewijzen dat alles in orde was, werden kinderen blootgesteld aan de giftige neerslag tijdens de Kiev May Day-parade. Een aantal overlevenden van de explosie vertellen hun verhaal: Oleksiy Ananenko trotseerde extreem gevaar om een dodelijkere tweede explosie te voorkomen. En Maryna Sivets was zwanger toen de ramp plaatsvond.

Regie: Andy Webb

'Chernobyl: The New Evidence', dinsdag 22 en woensdag 23 februari om 22.15 uur bij VPRO op NPO 2.