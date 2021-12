Documentaire 'Blue Box: een ongemakkelijke erfenis' op NPO 2

De Blue Box-campagne van het Joods Nationaal Fonds (JNF) was internationaal decennialang succesvol in het werven van steun voor de aankoop en bebossing van land in Palestina. De bomen hebben hun wortels gespreid, maar sporen van de verdreven Palestijnen zijn nog steeds zichtbaar.

Filmmaakster Michal Weits duikt in het verleden van haar overgrootvader Joseph Weitz, een sleutelfiguur in de organisatie.

Joseph Weitz hield jarenlang dagboeken bij. De 5.000 pagina’s beslaan meer dan 80 jaar geschiedenis. Aan de hand van de dagboeken onthult Michal Weits hoe de massale aankoop van grond uiteindelijk leidde tot de oprichting van de staat Israël. Met de opbrengsten van de Blue Box-campagne kocht het JNF land in Palestina en plantte daarop bomen. De bebossing legde niet alleen de kiem voor de geboorte van een natie, het vormde ook dé oorsprong voor het onoplosbare conflict tussen twee strijdende partijen. Weits onderzoekt haar overgrootsvaders daden door gesprekken met haar familie en ontdekt zo hun ongemakkelijke erfenis.

Over de maker

Michal Weits is voormalig hoofdproducent van de Israëlische documentairezender Channel 8. Daarnaast werkte ze als producent mee aan de films The Law in These Parts, 5 Broken Cameras en The Flat. Blue Box is Weits’ debuutfilm als regisseur.

