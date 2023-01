'DNA Onbekend' gaat op onderzoek uit voor Lucy en Rindert

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2022

Lucy (40) is opgegroeid in Uganda. Inmiddels woont ze al zo'n veertien jaar in Nederland, samen met haar Nederlandse echtgenoot. Als Lucy tien is, vertelt haar moeder haar dat de man bij wie Lucy opgroeide niet haar biologische vader is. Ze noemt een andere naam.

Klopt het verhaal van Lucy’s moeder? 52-jarige Rindert twijfelt ook of de man die hem heeft opgevoed wel zijn biologische vader is. Er zijn namelijk geruchten dat zijn moeder een grote liefde had die langskwam als zijn vader op zee zat. Meerdere aanwijzingen lijken naar zijn oom te wijzen, maar klopt dit wel? Presentator Marlijn Weerdenburg zoekt hen op.

'DNA Onbekend', woensdag 1 februari om 21.30 uur op NPO 1.