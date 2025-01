'DNA Onbekend' : wie was de vader van Gert?

Familiegeheimen en de ontrafeling hiervan door DNA-onderzoek staan centraal. Is mijn vader eigenlijk wel mijn echte vader? Zijn mijn broers wel echt mijn familie?

Grote twijfels en onbeantwoorde vragen over familiebanden laten diepe sporen na in het leven van de mensen.

Christa werd meteen na haar geboorte ter adoptie afgestaan door haar moeder. Vanaf haar 19e is zij op zoek naar haar biologische familie. Nu, 40 jaar later, hoopt ze dat die gevonden is. De zoektocht leidt naar het Italiaanse eiland Sardinië. In de jaren 50 raakt een wat losbandige jonge vrouw uit een streng-gelovig milieu onverwacht zwanger. Het is nooit helemaal duidelijk geworden wie de vader is. Gert, de baby van toen, leeft niet meer, maar zijn zoon Dennis is vastbesloten uit te vinden wie de vader van Gert was.

