Dit zijn de gasten van Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn deze week de gasten:

Minister Caspar Veldkamp

Zondagmorgen is minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp te gast bij Rick Nieman. De NSC-bewindsman doet verslag van zijn bezoek aan de veiligheidsconferentie in München en de G20-top in Zuid-Afrika. Ook gaat de minister in op de onderhandelingen over het einde van de oorlog in Oekraïne.



Generaal BD Dick Berlijn

Voormalig Commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn over vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Rusland over Oekraine. Europa lijkt buitenspel te staan. Kan Europa nog rekenen op de Amerikanen? En wat betekent dat voor de NAVO?

Nicolien van Vroonhoven

Nieuw Sociaal Contract komt met een nieuw plan voor bestaanszekerheid. De partij wil onder andere een lagere belasting op gas en maximumprijzen voor de kinderopvang en de dierenarts. Daarover vicefractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven van NSC.

Zakenvrouw Annemarie van Gaal

President Trump haalt de bezem door de regelgeving en de ambtenarij. Ook in Nederland wil het kabinet minder regels en minder ambtenaren. Maar gaat dat lukken? Daarover zakenvrouw en columnist Annemarie van Gaal.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 23 februari om 10.00 uur op NPO 1.