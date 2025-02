Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts verrassende kitsch en veelzijdige kunst. Veel vrouwelijke schilders uit de 19e eeuw zijn in de vergetelheid geraakt.

Het schilderij van Elisabeth Koning laat zien dat dit onterecht is. In het Bevrijdingsmuseum Zeeland wordt ook een vijzel getaxeerd. Expert Jan Beekhuizen ziet dat de maker van een bekende familie van vijzelmakers afstamt; de familie Hachmann. Ook een bijbel uit 1785 komt voorbij. De eigenaar heeft 500 bijbels en is verslingerd aan de geschiedenis van de Nederlandse bijbel. Verder een gouden armband en een zilveren amandelbakje dat zeldzaam blijkt te zijn. Hoeveel is dit bakje, dat de eigenaar voor 25 euro op de rommelmarkt gekocht heeft, waard?

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 9 februari om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.