Dit zie je zaterdag in 'Oranje Van Boven - de keukens van de koning'

Hoe gaat het er achter de schermen aan toe bij ontvangsten van het Koninklijk Huis? Wie is verantwoordelijk? Wie bepaalt wat er geserveerd wordt? Als stagiaire bij het Departement Hofmaarschalk van de Dienst Koninklijk Huis krijgt Yvette antwoord op deze vragen.

De grand finale: Het inkomend staatsbezoek van Zuid-Korea met het staatsbanket waarvoor Yvette het afgelopen half jaar in de leer is geweest. Nu komt alles samen: de voorbereidingen van de keuken, bureau evenementen, zilverkamer, bloemenkamer, garderobe & linnenkamer en de serveerdans van de lakeien. Kan de keuken het hoofd koel houden als zich een probleem voordoet bij de uitgifte van de parallele lunch en blijven de lakeien in de pas bij het serveren van het staatsbanket? Na een leerzame, gastvrije en fantastische stageperiode valt het afscheid nemen Yvette zwaar.

'Oranje Van Boven - de keukens van de koning', zaterdag 28 december om 19.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.