Dit zie je zaterdag in 'Oranje Van Boven - de keukens van de koning'

Hoe gaat het er achter de schermen aan toe bij ontvangsten van het Koninklijk Huis? Wie is verantwoordelijk? Wie bepaalt wat er geserveerd wordt? Als stagiaire bij het Departement Hofmaarschalk van de Dienst Koninklijk Huis krijgt Yvette antwoord op deze vragen.

Het menu voor het staatsbanket is bekend en de senior kok gaat proefkoken. In de Kleine Balzaal van Paleis Noordeinde leren de zilvermeester en lakei Yvette hoe je met koninklijke precisie een tafel dekt. De hofmaarschalk neemt haar met een bijzonder object uit de Koninklijke Verzamelingen terug naar 6 juli 1899. En met de eerste kok kookt ze een gerecht dat op die bijzondere dag van de jonge Wilhelmina geserveerd werd op het Koninklijk Paleis Amsterdam. Bij de uitblinkerslunch waar ze ooit zelf aanwezig was, helpt ze bij de voorbereidingen van de lakeien en in de keuken.

'Oranje Van Boven - de keukens van de koning', zaterdag 30 november om 19.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.