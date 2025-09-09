Dit zie je woensdag in 'Slachtofferhulp'
Sandra, Femke, Chantal en Inge zijn casemanager bij Slachtofferhulp Nederland. Sandra blijkt aan tafel te hebben gezeten met een dader in plaats van een slachtoffer, dat wrange gegeven moet ze zien te verwerken.
Femke gaat ter ondersteuning met een slachtoffer mee naar de werkgever en Chantal bezoekt Harman, die na een steekincident depressief thuiszit. Inge spreekt met Bert, zijn vrouw is overleden als gevolg van verdriet na het verlies van hun kind. Ondertussen leert Sandra hoe je slachtoffers voorbereidt op het bekijken van gruwelijke foto’s.
'Slachtofferhulp', woensdag 10 september om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA