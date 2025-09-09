Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Wie wordt Verrader? Speculaties vliegen in het rond tijdens eerste 'Ronde Tafel' met Vincent Fierens
Arnout ontmoet Peter de Grote in 'Interview met de Geschiedenis'

Dit zie je woensdag in 'Slachtofferhulp'

dinsdag 9 september 2025
Sandra, Femke, Chantal en Inge zijn casemanager bij Slachtofferhulp Nederland. Sandra blijkt aan tafel te hebben gezeten met een dader in plaats van een slachtoffer, dat wrange gegeven moet ze zien te verwerken.

Femke gaat ter ondersteuning met een slachtoffer mee naar de werkgever en Chantal bezoekt Harman, die na een steekincident depressief thuiszit. Inge spreekt met Bert, zijn vrouw is overleden als gevolg van verdriet na het verlies van hun kind. Ondertussen leert Sandra hoe je slachtoffers voorbereidt op het bekijken van gruwelijke foto’s.


'Slachtofferhulp', woensdag 10 september om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Kristel Verbeke met 'Zorgen voor Mama'

Kristel gaat met Deborah langs in de bekende sociale woonwijk 'De Braemblokken' op 't Kiel in Antwerpen. Daar woont An met haar partner Tommy en hun samengesteld gezin: dochters Ashley en Jamy, en nakomertje Ruby Ylva. Hun appartement vertoont gebreken, Tommy zit voor 50.000 euro in collectieve schuldenregeling en krijgt geen info van zijn bemiddelaar.

'Zorgen Voor Mama', om 20.45 uur op VRT 1.

