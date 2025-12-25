Dit zie je vrijdag in 'Tussen Kunst en Kitsch Extra'

'Ik zeg ja tegen alle uitdagingen die nog kunnen volgen': Kim en Paulien blijven getrouwd!
donderdag 25 december 2025

Een bijzonder voorwerp, een aansprekend verhaal of een opvallende ontwerper of kunstenaar; het kunnen allemaal aanleidingen zijn voor een 'Tussen Kunst en Kitsch Extra'.

Kitty Laméris ontdekte tijdens de opnamedag in Paleis Het Loo drie bijzondere, vroege Bijbelse tegels. Ze neemt haar zus Anna mee naar de Zaanse Schans om een ‘smuiger’ te bekijken: een brede schouw, vol tegels met vaak Bijbelse voorstellingen. Daarna neemt Kitty een kijkje in een Harlinger tegelfabriek, waar de tegels nog volgens antiek recept gemaakt en beschilderd worden. 


'Tussen Kunst en Kitsch Extra', vrijdag 26 december om 13.25 uur op NPO 1.


Persbericht AVROTROS
Meer artikels over AVROTROS
NU en STRAKS op tv

  • 20:25
    Thuis
    01:05
    Journaallus
  • 20:30
    Cools & Zonen
    06:00
    Radio 2 Top 2000
  • 20:15
    VRT NWS journaal met VGT
    04:50
    Geen uitzending
  • 20:30
    Single Bells
    07:00
    LEGO Friends: The Next Chapter
  • 18:10
    The Holiday
    00:55
    Geen uitzending
  • 20:30
    Puss in Boots: The Last Wish
    06:00
    Qmusic
  • 19:40
    Caught on Dashcam
    07:00
    Willy
  • 19:00
    A World Record Christmas
    07:15
    A Perfect Christmas
  • 20:00
    'Allo 'Allo!
  • 20:05
    Huizenjagers
    06:00
    Radio Nostalgie
  • 19:45
    FBI
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 19:40
    Ice Airport Alaska
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:45
    An Ice Palace Romance
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:30
    Homicide for the Holidays
    06:55
    Cold Justice
  • 20:29
    CEO van mijn leven
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:31
    Tooldokter
    05:55
    Sixties To Six
  • 20:25
    Winterse Kost
    05:10
    Ainsley Eats The Streets
  • 20:00
    Twelve Dates 'Til Christmas
  • 19:45
    NCIS: New Orleans
    06:45
    Storage Wars
  • 20:25
    Het Kerstfamiliediner
    06:10
    Het echte leven in de dierentuin
  • 20:25
    Joris' Kerstboom
  • 20:25
    WHAM! The Story of Last Christmas
    06:55
    Ezel Chiel