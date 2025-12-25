Dit zie je vrijdag in 'Tussen Kunst en Kitsch Extra'
Een bijzonder voorwerp, een aansprekend verhaal of een opvallende ontwerper of kunstenaar; het kunnen allemaal aanleidingen zijn voor een 'Tussen Kunst en Kitsch Extra'.
Kitty Laméris ontdekte tijdens de opnamedag in Paleis Het Loo drie bijzondere, vroege Bijbelse tegels. Ze neemt haar zus Anna mee naar de Zaanse Schans om een ‘smuiger’ te bekijken: een brede schouw, vol tegels met vaak Bijbelse voorstellingen. Daarna neemt Kitty een kijkje in een Harlinger tegelfabriek, waar de tegels nog volgens antiek recept gemaakt en beschilderd worden.
'Tussen Kunst en Kitsch Extra', vrijdag 26 december om 13.25 uur op NPO 1.
