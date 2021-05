Dit zie je vanavond in 'Opsporing Verzocht'

Op zaterdagochtend 13 februari vindt een medewerker van de fietsenstalling bij station Purmerend zijn collega bewusteloos in het kantoortje, badend in het bloed.

Zijn collega (59) blijkt zwaar hersenletsel en onder andere een gebroken oogkas te hebben, en kan tot op de dag van vandaag niet lopen of zelfstandig wonen. Hij is op vrijdagavond 12 februari aangevallen en lag daarna de hele nacht in hulpeloze toestand in het ijskoude kantoortje. Vanavond toont de politie beelden van de twee verdachten. Deze lijken sowieso verantwoordelijk voor de diefstal van onder andere gereedschap en een jas uit de fietsenstalling, maar vermoedelijk ook voor de mishandeling van de medewerker. Tips van getuigen en mensen die vermoeden wie de daders zijn, zijn cruciaal bij het oplossen van deze laffe aanval. De politie in Noord-Holland doet vanavond daarom een dringend beroep op kijkers om de beelden van de twee verdachten te verspreiden.

Nieuwe aanrandingen Alkmaar: beelden van vermoedelijk jonge verdachte

Sinds vorige week zijn er opnieuw twee (hard)lopende vrouwen aangerand in Alkmaar en kreeg een derde vrouw te maken met een fietser die verdacht lang dicht bij haar in de buurt bleef. Het gaat mogelijk om de serie-aanrander die een aantal maanden geleden vermoedelijk al zo’n 30 vrouwen aanrandde in Alkmaar en directe omgeving. In 'Opsporing Verzocht' toont de politie vanavond beelden van de vermoedelijke verdachte van een aanranding op 17 mei aan de Helderseweg.

Man bedreigt vrouw met priem

Een 30-jarige zorgmedewerkster is in de trein tussen Weesp en Bussum ernstig bedreigd door een medepassagier. Op bewakingsbeelden vanaf station Weesp is te zien hoe de dader eerst een praatje aanknoopt en daarna dreigt met een priem. Hij maakte een laptop en telefoon buit, en stal vermoedelijk vlak erna een auto in Bussum. Verder kunnen kijkers onder andere meedenken over een woningoverval in Doetinchem, een overval op een snackbar in Nootdorp, en een recente overval en gijzeling in Wateringen.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 25 mei om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.