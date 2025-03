Dit zie je maandag in 'Radar'

DiabetespatiŽnten voeren al een strijd tegen hun ziekte, maar nu ook nog tegen de zorgverzekeraar. Een nieuw type sensor dat zelf de bloedsuikerspiegel meet en zelf insuline toedient wordt namelijk nauwelijks vergoed. Dit terwijl artsen de nut en noodzaak hiervan bevestigen.

Het apparaat kost ongeveer even veel als het oudere model, waarom wordt het dan vaak toch niet vergoed? En: De klachten stromen binnen over aanbieders van thuisbatterijen die op zeer agressieve wijze thuisbatterijen van tot wel 27.000 euro aan de man proberen te brengen. Wil je binnen 14 dagen toch van de koop afzien, word je gigantisch onder druk gezet en moet je afkoopsommen van wel duizenden euro’s betalen. Radar duikt in de wereld van de telefonische verkoop van thuisbatterijen en komt tot de ontdekking dat we de eigenaren van de bedrijven al langer kennen. Fons gaat naar ze op zoek.

