Dit zie je in september bij RTL

Het najaar op televisie is goed en wel begonnen. Dat betekent dat je weer elke avond kan kennis maken met nieuwe programma's. En ook oude bekenden keren terug. Hieronder een overzicht van wat RTL je deze maand te bieden heeft.

'Chantals Beauty Camper'

Vanaf woensdag 1 september, 20.30 uur bij RTL 4.

De velgen zijn gepoetst, de ramen gelapt en hij is weer volgeladen met kleding en make-up. De meest roze en gezelligste camper van Nederland trekt weer door het land, met aan boord Chantal Janzen, Fred van leer en Leco van Zadelhoff. Dit vrolijke trio is terug, groter, spectaculairder en beter dan ooit. Voor het tweede seizoen van 'Chantals Beauty Camper' rijden ze met het bijzondere gevaarte door het hele land om mensen een onvergetelijke dag te bezorgen. Niks is te gek, ervaringen worden gedeeld en bovenal wordt er weer veel gelachen.​

'Rooijakkers Over De Vloer'

Vanaf donderdag 2 september, 21.30 uur bij RTL 4.

In het nieuwe, vierde seizoen van 'Rooijakkers Over De Vloer' bezoekt Art wederom bekende Nederlanders thuis en op het werk. Ze geven hem een bijzonder kijkje in hun wereld en dat resulteert in mooie, persoonlijke en openhartige gesprekken.​

'De Alarmcentrale: Pech onder de Zon'

Vanaf maandag 30 augustus, 20.30 uur bij RTL 5.

Realityserie waarin Jochem van Gelder Nederlandse hulpverleners volgt die deze zomer landgenoten met pech op de weg in Frankrijk en Italië een helpende hand bieden. Op weg naar een zonnige vakantiebestemming, trekken we ieder jaar weer en masse naar het zuiden. In auto's waarvan we denken dat ze tiptop in orde zijn. Toch zijn er de nodige Nederlanders die juist dan overvallen worden door autopech, over de grens, ver weg van hun eigen garagebedrijf.​

'Five Days Inside'

Vanaf woensdag 1 september, 20.30 uur bij RTL 5.

Documentaireserie waarin presentatoren Geraldine Kemper, Natasja Froger en Rick Brandsteder instellingen en bijzondere plekken in Nederland bezoeken waar je normaal niet zomaar binnenkomt. Door hier vijf dagen onafgebroken te verblijven, komen ze erachter hoe het is om er te wonen en/of te werken. De presentatoren blijven er ook slapen, voor eigen veiligheid soms zelfs achter slot en grendel. Overdag worden ze gevolgd door een cameraploeg, 's avonds en 's nachts filmen de presentatoren zelf. Dat levert zeer indringende scènes op.

'Als De Brandweer'

Vanaf donderdag 2 september, 20.30 uur bij RTL 5.

Realityserie waarin we brandweerlieden volgen van zeventien kazernes, verspreid over de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Flevoland, Haaglanden, Hollands Midden en Utrecht. Door het gebruik van bodycams kom je dichter bij noodsituaties dan je normaal gesproken ooit zou komen. Zo sta je in de schoenen van de brandweermensen wanneer ze een allesverzengende brand moeten blussen of in een kanaal springen om een gewond persoon uit een voertuig te redden.​

'Hotter than my Daughter'

Vanaf vrijdag 10 september, 20.30 uur bij RTL 5.

'Hotter Than My Daughter' is terug met een nieuw seizoen gepresenteerd door Bridget Maasland. Dit seizoen is iedereen die een make-over kan gebruiken welkom. Van vaders en moeders tot ooms, tantes, vriendinnen of collega’s. Naast pikant geklede mensen komen ook personen aan bod, die de dag doorbrengen in een joggingbroek of simpel gekleed door het leven gaan. De deelnemers krijgen ieder een verbluffende metamorfose om te laten zien hoe schitterend mooi zij eruit zien door aanpassingen op gebied van make-up en styling.​

Actiefilms

Vanaf 1 september elke werkdag om 20.00 uur en 22.30 uur én elk weekend om 20.00 uur en 22.00 uur bij RTL 7.

In september heeft RTL 7 weer een menukaart vol dikke actieknallers klaar staan. Naast bekende titels als 'The Hitmans's Bodyguard', 'The Italian Job', 'John Wick', 'Max Payne' en 'Total Recall' ook zes tv-premières. De maand wordt afgetrapt door 'The Fanatic' met John Travolta. Daarna volgen het aangrijpende Escobar met Javier Bardem en Penélope Cruz, de remakes van 'Hellboy' en 'Papillon', de sci-fi thriller Replicas met Keanu Reeves en tot slot 'Men In Black International' met Chris Hemsworth, Tessa Thompson en Liam Neeson.

UEFA Champions League

Vanaf 14 september, elke dinsdag en woensdag om 20.00 uur bij RTL 7.

Live verslag van de UEFA Champions League, de meest prestigieuze voetbalbalcompetitie voor clubs ter wereld. De beroemdste en beste teams uit Europa strijden tegen elkaar om de meest iconische trofee die er voor clubs te winnen is. Vanaf september barst de strijd in de groepsfase van het toernooi los, met veel Nederlandse inbreng. Naast nationale trots Ajax, komen er veel Nederlandse toppers in actie. Van Giorgino Wijnaldum bij PSG (Frankrijk) en Frenkie de Jong bij FC Barcelona (Spanje) tot aan Matthijs de Ligt bij Juventus (Italië) en Virgil van Dijk bij Liverpool (Engeland). Kortom, genoeg te genieten! ​

World Cup of Darts

Vanaf donderdag 9 september tot en met zondag 12 september bij RTL 7.

Van 9 tot en met 12 september komen de twee beste darters van elk land als team in actie tijdens de World Cup of Darts. In totaal verdedigen 32 teams de eer van hun land. De spelers staan aan de oche in zowel single als dubbel partijen. Het Nederlandse team met onder meer Michael van Gerwen wacht een zware taak, want titelverdedigers Gerwyn Price en Johnny Clayton verkeren in bloedvorm. Een paar dagen na de World Cup of Darts komen de beste spelers van de wereld opnieuw in actie op 17 en 18 september. Dit keer tijdens de Nordic Darts Masters in Kopenhagen. De World Cup of Darts en de Nordic Darts Masters zie je live bij RTL 7 en zijn live te volgen op Videoland.​

Romcoms

Vanaf 1 september, elke dinsdag en woensdag om 20.30 uur bij RTL 8.

Elke dinsdag en woensdag in september bij RTL 8 de beste romcom’s. Onder meer 'Four Weddings and a Funeral' met Hugh Grant en Andie MacDowel, 'The Wedding Planner' met Jennifer Lopez en Matthew McConaughey en de all time classic 'There's Something About Mary' met Cameron Diaz en Matt Dillon.