Dit zie je in juli op FOX

In 'Clarice' volgen we het nooit eerder vertelde persoonlijke verhaal van FBI-agent Clarice Starling wanneer ze in 1993 terugkeert naar het veld, precies een jaar na de gebeurtenissen uit 'The Silence of the Lambs'.

De serie 'Clarice' is het verhaal van Clarice Starling, die terugkeert om seriemordenaars en zedendelinquenten op te sporen.

'Clarice'

Clarice’s onverweerbare maar kwetsbare moed geeft haar een innerlijke kracht die monsters en gekken aantrekt. Haar complexe psychologische samenstelling, die voortkomt uit een moeilijke jeugd, stelt haar echter in staat om haar stem te vinden terwijl ze in een mannenwereld werkt en probeert te ontsnappen aan de familiegeheimen die haar haar hele leven hebben achtervolgd.

Vanaf 5 juli elke maandag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op FOX.

'PROFESSOR T.' - S2

'Professor T.' is een Vlaamse politieserie over de uitzonderlijk getalenteerde, maar zeer eigenzinnige professor criminologie Jasper T, gespeeld door Koen de Bouw. In seizoen twee verlaat professor T. na zes maanden de psychiatrische instelling ondanks het verzet van zijn psychiater. Ook inspecteur Daan de Winter begint na zijn revalidatie opnieuw te werken. Hij moet al snel ervaren dat politiewerk in een rolstoel niet gemakkelijk is. Samen met Annelies Donckers moeten hij een aantal vreemde sterfgevallen onderzoeken.

Vanaf 15 juli, elke dinsdag een dubbele aflevering vanaf 2.:50 uur met aansluitend S3 op FOX.

FOX GUILTY PLEASURE WEEKEND

In de vier FOX Guilty Pleasure Weekenden kunnen alle liefhebbers van 'Below Deck' vanaf 's ochtends vroeg tot 's avonds laat kijken naar de vijf seizoenen van 'Below Deck Mediterranean' gevolgd door 'Below Deck Sailing Yacht'. FOX sluit het Guilty Pleasure Weekend op 31 juli en 1 augustus af met de premiere van 'Below Deck Sailing Yacht' S2.

Vanaf zaterdag 10 juli, elk weekend vanaf 8.00 tot 20.00 uur op FOX.

MARATHON

THE WALKING DEAD S8 & S9

Na de verwoestende, wereldwijde zombie Apocalyps reist een groep overlevenden onder leiding van politieagent Rick Grimes (Andrew Lincoln) rond op zoek naar een veilig thuis. Gedurende de heftige en constante strijd om hordes zombies te weren, moeten ze ook vrezen voor andere groepen overlevenden die alles doen wat nodig is om te overleven. Wat volgt is een loodzware tocht die lichamelijk, maar vooral ook geestelijk grote gevolgen heeft en haar tol eist.

Elke zondag een marathon van 4 afleveringen vanaf 20.05 uur met aansluitend S10 op FOX.

CHICAGO MED S6

De emotionele rollercoaster over de dagelijkse chaos van het meest explosieve ziekenhuis van Chicago. In de nieuwste aflevering komt Halstead in de problemen als een van zijn proefpatiënten ziek wordt. Door zijn eigen stress en symptomen worstelt Choi zich door de dag.

Elke dinsdag een nieuwe aflevering vanaf 20.10 uur met aansluitend 'Chicago P.D.' S8 op FOX.

CHICAGO P.D. S8

Voor Brigadier Hank Voight en zijn team zijn regels eerder een richtlijn dan wet. Hun doel is Chicago beschermen en misdadigers op hun soms eigen wijze voor de rechter brengen. In de nieuwe aflevering gaat het team undercover om de gevaarlijke, nieuwe drugsdealers die de concurrentie uitschakelen op te pakken. Maar de informant van Ruzek blijkt een ongeleid projectiel die de hele operatie bedreigt.

Elke dinsdag een nieuwe aflevering vanaf 21.05 uur op FOX.

HUDSON & REX S1

In deze Canadese actieserie vormt Rechercheur Charlie Hudson (John Reardon) een team met zijn 'uitermate goed getrainde politiehond', de Duitse herder Rex, met wie hij graag samenwerkt omdat een hond tenminste niet de oren van je hoofd praat.

Elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur met aansluitend S2 op FOX.