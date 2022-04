Dit zie je in april op HISTORY Channel

In de gloednieuwe vierdelige avonturenserie 'Ross Kemp: Shipwreck Treasure Hunter' die in het teken staat van de geschiedenis gaat de levenslange droom van de Britse presentator en journalist Ross Kemp in vervulling.

Hij gaat op scheepswrakken duiken om verborgen verhalen te ontdekken en schatten te vinden. Geïnspireerd door het maritieme verleden van zijn familie, volgt Ross een speciale intensieve training onder begeleiding van duiker Neil Brock.

ROSS KEMP: SHIPWRECK TREASURE HUNTER

Vanaf 25 april op maandag om 21.25 uur

Met de hulp van de deskundige duikers Emily Turton en Mallory Haas verkent hij spectaculaire scheepswrakken in het hele Verenigd Koninkrijk. Vertrekkend vanaf de Orkneys, Schotland, naar het zuiden van Devon, Engeland, duikt hij naar oorlogsschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, experimentele onderzeeërs, vroege slavenschepen en Napoleontische fregatten - op zoek naar aanwijzingen en artefacten in uitdagende onderwateromstandigheden die hem, terug aan wal, leiden naar het ongelooflijke waargebeurde verhaal achter elk wrak.

ABRAHAM LINCOLN

Vanaf 7 april op donderdag om 21.25 uur

Abraham Lincoln vertelt het waargebeurde verhaal van Amerika’s iconische 16e president. In drie afleveringen van twee uur dompelt de miniserie kijkers onder in de wereld en het verhaal van Abraham Lincoln; een jonge man die zijn stempel wil drukken, die uitgroeit tot de man die zichzelf in de positie plaatst om de jonge Verenigde Staten door de grootste crisis te leiden. Door zowel gescripte dramatiseringen van belangrijke momenten in zijn leven als commentaar van gezaghebbende historici en publieke figuren, waaronder voormalig president Barack Obama, met elkaar te verweven, ontstaat een portret van een man die vastbesloten is om zijn stempel op de wereld te drukken. De serie illustreert de ontwikkeling van Abraham Lincoln als man en als denker, tegen de achtergrond van een natie die steeds meer door de slavernij wordt verscheurd. Terwijl de oorlog voortwoedt, laat de serie zien hoe hij, mede dankzij de inspanningen en invloed van abolitionisten zoals Frederick Douglass, gaat inzien hoe belangrijk het is om voor eens en voor altijd een einde te maken aan de slavernij in Amerika.

WORLD’s GREATEST TREASURE MYSTERIES

Vanaf 19 april op dinsdag om 22.20 uur

Rick en Marty Lagina gaan samen met hun onverschrokken onderzoekspartner Matty Blake wederom op jacht naar schatten, maar dit keer op andere plekken dan Oak Island. Dit spannende tweede seizoen van de populaire HISTORY Channel-serie 'World’s Greatest Treasure Mysteries' volgt hen door de Verenigde Staten en Canada waar ze andere schatzoekers ontmoeten en samenwerken om miljarden aan legendarische verloren rijkdommen op te sporen. Van verborgen Spaanse goudmijnen en schuilplaatsen van boeven tot gezonken schatgaljoenen en wrakken van rivierboten, de Laginas en Matty duiken de geschiedenis n en doen een poging om verbazingwekkende artefacten en kostbaarheden te vinden die eeuwenlang niet door mensenhanden zijn aangeraakt.

THE LAST KING BEHIND THE IRON CURTAIN

Vanaf 27 april op woensdag om 21.25 uur

'The Last King Behind The Iron Curtain' vertelt het nooit eerder vertelde verhaal van de dappere 23-jarige koning Michael van Roemenië die, door Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog te trotseren, zijn leven waagde, om vervolgs uit zijn vaderland te worden verdreven door communisten uit het Kremlin. Deze documentaire van HISTORY Channel onderzoekt het dramatische ballingschapsverhaal van een onstuimige, jonge en vaak eenzame man die verstrikt raakt in een groot schaakspel met Sovjet-Rusland. Koning Michael was betrokken bij pogingen van de CIA om gewapend verzet op te zetten in Roemenië en werd vervolgens in ballingschap bespioneerd door agenten van Ceauşescu’s gevreesde Securitate. Gebaseerd op een nooit eerder vertoond interview met de koning opgenomen

in 2003, en met bijdragen van degenen die hem tijdens zijn ballingschap dienden, evenals van leden van de Roemeense koninklijke familie, vertellen we een verhaal van ondraaglijke ontberingen en, uiteindelijk, verlossing.