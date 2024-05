Dit zie je donderdag in 'De Bauers - 20 jaar later'

Twintig jaar geleden volgde heel Nederland Frans Bauer, zijn Maris, hun twee jonge zoons en zijn prille carrière. Hoe gaat het er nu, 20 jaar later, aan toe?

Nu de vier jongens inmiddels jong-volwassen zijn en Frans als zanger alles heeft bereikt waar hij van droomde?

Frans en Mariska zijn in Rome. Zestien jaar geleden zijn ze getrouwd in de basiliek van Oudenbosch, een replica van de Sint Pietersbasiliek in Rome. Vandaag komt eindelijk hun langgekoesterde droom uit om de echte basiliek te bezoeken. Voor Frans is het bezoek een van de hoogtepunten uit zijn leven, voor Mariska is het vooral duidelijk dat het bij een eenmalig bezoek blijft, want ze gaat echt niet nog een keer zo lang in de rij staan! Weer thuis stort Mariska zich op het onderhouden van de tuin. En ook Frans mag weer doen wat hij het liefste doet: zingen voor een groot publiek! Hij treedt op bij Holland Zingt Hazes.

'De Bauers - 20 jaar later', donderdag 23 mei om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.