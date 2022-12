Dit zie je dinsdagavond in 'Opsporing Verzocht'

In 'Opsporing Verzocht' vraagt de politie vanavond om tips over een gevaarlijke schutter in Rotterdam. De man trok 21 oktober na een ruzie in een caf in de 1e Middellandstraat een vuurwapen en begon van dichtbij te schieten op de vier mannen met wie hij onenigheid had.

Twee van hen werden getroffen en er vloog ook een kogel in een geparkeerde auto. Gezien de drukte is het een wonder dat geen voorbijgangers werden geraakt. Na het bekijken van bewakingsmateriaal in de omgeving van de plaats delict vond de politie uiterst herkenbare beelden van de schutter.

Man bedreigt meisje van 16 met groot mes

De politie heeft goede hoop dat een overval op het Kruidvat aan het Franz Leharplein in Eindhoven razendsnel opgelost kan worden met kijkerstips. Op 26 oktober stapte daar een overvaller met een groot mes op een pas 16-jarige caissière af. Op dat moment was de man vermomd, maar de politie heeft beelden waarop de man na de overval zonder gezichtsbedekking over straat loopt.

Overval toeriste Den Bosch

Een toeriste in Den Bosch was haar koffer nog aan het uitpakken in haar appartement toen ze slachtoffer werd van een overval. Een nog altijd onbekende man sloop op 26 juli naar binnen bij haar vakantie-adres aan het Sweelinckplein omdat de vrouw de deur nog op een kiertje had staan. Ze raakte lichtgewond door het mes van de dader maar wist de man wel weg te jagen door hem hard te bijten. De verdachte is gefilmd toen hij wegvluchtte met de telefoon van het slachtoffer.

Plofkrakers richten voor twee ton schade aan

Rechercheurs hopen ook op tips over twee mannen die in Schiedam actief waren. Op 14 augustus werd in het Schiedamse winkelcentrum Spaland grote schade aangericht nadat zij daar twee explosies veroorzaakten. Op bewakingsbeelden is vastgelegd dat de twee eerst de gevel van de Albert Heijn kapotblazen en daarna met enorme kracht een Geldmaat laten ontploffen. Die Geldmaten zijn echter zo stevig beveiligd dat de daders niet bij het geld kwamen. Totale schade voor de supermarkt en het winkelcentrum ongeveer 200.000 euro. De buit voor de daders? € 0,-.

Verder onder meer aandacht voor een brandstichting half augustus in Nuland. Een garagehouder raakte daarbij zwaar gedupeerd omdat zijn bedrijfsruimte en een groot aantal auto’s in vlammen op gingen. De brandstichter spoot een logo van actiegroep Extinction Rebellion op één van de auto’s, maar die actiegroep distantieerde zich expliciet van deze brandstichting. Wie stak dit bedrijf dan wel aan en waarom? Ook wordt vanavond stil gestaan bij een aantal snel opgeloste misdrijven uit de vorige uitzending.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 20 december om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.