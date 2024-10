Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Op 28 juli werd in het trappenhuis van een seniorenflat aan de Sinclair Lewisplaats een zwaargewonde bewoner gevonden. Hoewel er eerst werd gedacht aan een val, bleek de 71-jarige man letsel te hebben dat niet bij zo'n ongeluk past.

Naast talloze botbreuken bleken twee van zijn vingertopjes verderop op de trap te liggen. Meneer kon nog vertellen dat hij was aangevallen, maar is sindsdien niet meer in staat om te praten en te lopen en is volkomen afhankelijk van zorg. In 'Opsporing Verzocht' vertelt zijn dochter over de nachtmerrie en geeft een woordvoerder van de politie meer details.

Identify Me: politie start internationale campagne over tientallen onbekende vrouwen

Vandaag startte de campagne Identify Me 2024 van Interpol. Politieteams uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië willen tientallen onbekende vrouwen hun naam teruggeven. De meeste van deze vrouwen werden vermoord of onder verdachte omstandigheden aangetroffen. In de uitzending vanavond een aantal van hun verhalen en oproepen, en ook aandacht voor de beide in Nederland gevonden slachtoffers.

De eerste editie van de campagne vorig jaar leidde tot 1800 tips en een herkenning.

Oude Meer: overvallers mishandelen en schieten in telecombedrijf

Verder beelden van de zeer gewelddadige overval op 29 augustus bij een telecombedrijf aan de Breguetlaan in Oude Meer. De drie daders mishandelen vier medewerkers en een bezoeker. Toen die bezoeker wegvluchtte, werd hij dichtbij beschoten. De politie heeft naast de beelden inmiddels meer belangrijke aanknopingspunten naar de daders.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 8 oktober om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.