Dit zie je deze week maand op hayu

Voor de eerste keer sinds hun vertrek uit 'The Real Housewives', komen een aantal van de meest onvergetelijke ex-Housewives samen voor een langverwachte vakantie in één van de meest iconische huizen uit de franchisegeschiedenis: Dorinda Medley's Bluestone Manor.

'The Real Housewives Ultimate Girls Trip Ex-Wives Club' neemt kijkers mee op een ‘trip down memory lane’. De serie laat zien dat de dames aan het genieten zijn van het platteland in Berkshires waar zij eersteklas luxe, hilarische escapades en non-stop drama beleven.



'The Real Housewives Ultimate Girls Trip: Ex Wives Club'

Seizoen 1, vanaf vrijdag 24 juni

'The Real Housewives of Dubai'

Seizoen 1, vanaf donderdag 2 juni

Volg een machtige uitbundige groep vrouwen terwijl ze zakenimperiums leiden en zich vakkundig bewegen door een zeer exclusieve sociale wereld in de superluxe speeltuin voor miljonairs. Of ze nu dineren op een berghelling met uitzicht op een vallei met 1.000 kamelen of de bruiloft van het jaar organiseren; deze ambitieuze en glamoureuze vrouwen bewijzen dat alles extravaganter is in de 'City of Gold'. Wanneer de nieuwe groepsdynamiek oude vriendschappen bedreigt, bereiken spanningen een onvermijdelijk kookpunt. Als je dit niet aan kan... vertrek dan uit Dubai.

'Southern Charm'

Seizoen 8, vanaf vrijdag 24 juni



Nieuwe relaties bloeien op en oude wrokgevoelens steken de kop op, wanneer deze zuidelijke beroemdheden zich navigeren door veranderende romantische verwikkelingen, chaotische vriendschappen, groeiende bedrijven en ouderschap. Patricia Altschul, de ‘grand dame’ van Charleston, keert terug met haar zoon, die onmiddellijk drama veroorzaakt. Kathryn viert haar 30e verjaardag en heeft een nieuwe relaie. Leva is verhuisd met Lamar en worstelt met haar mentale gezondheid en de druk van het runnen van vier restaurants.

Craig heeft een nieuwe vriendin, maar wanneer de voormalige liefde van zijn leven opduikt, krijgt zijn nieuwe relatie te maken met uitdagingen. Naomie gaat terug naar Charleston om haar gebroken hart te helen. Shep staat onder druk om zich te binden waardoor hij op een tweesprong komt te staan met zijn vriendin Taylor. Wanneer Shep zijn breekpunt bereikt, krijgt hij van zijn vrienden de wind van voren. Austen geniet van zakelijk succes en heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe liefde. Olivia keerde kort voor de pandemie terug naar Charleston. Wat een week vakantie had moeten zijn, werd een permanent verblijf. Madison is druk bezig met het plannen van haar huwelijk en verdeelt haar tijd tussen South Carolina en Californië. Venita is een fulltime model en influencer die in Charleston bekend staat om haar glamour, onberispelijke feestjes en perfecte outfits.

'Mathis Family Matters'

Seizoen 1, vanaf maandag 20 juni

Volg rechter Mathis en zijn vrouw Linda wanneer twee van hun volwassen kinderen terug naar Los Angeles verhuizen en hun weg daar vinden en zich aan sluiten bij de rest van de familie. De familie Mathis is er klaar voor om de boel eens flink op stelten te zetten met lol, veel gelach en bovenal liefde voor het gezin.

Rechter Mathis heeft veel succes met het helpen van anderen, maar als het op zijn gezin aankomt en de opvoeding aankomt, heeft zijn mening en 'expert zijn in alles' niet altijd de gewenste invloed.