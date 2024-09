Dit zie je deze week in 'Vier Handen op Eén Buik'

Dit zie je deze week in 'Vier Handen op En Buik'

De 20-jarige Larissa is smoorverliefd op Lorenzo. Larissa heeft een moeilijke tijd achter de rug en Lorenzo is een lichtpuntje in haar leven.

Het stel heeft elkaar ontmoet op de locatie waar ze allebei begeleid wonen. Ze hadden eerder niet met elkaar besproken kinderen te willen krijgen maar dan blijkt Larissa in verwachting te zijn. Ze is dolgelukkig met het nieuws, maar maakt zich meteen zorgen. Ze heeft namelijk autisme en heeft veel behoefte aan structuur. Ze weet niet hoe dit zal samengaan met het toekomstige moederschap. Heleen van Royen staat Larissa bij in deze spannende periode.

'Vier Handen Op Eén Buik', dinsdag 17 september om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 3.