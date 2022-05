Dit zie je deze week in 'Opsporing Verzocht'

Sinds vandaag staat de 30-jarige Jos Leijdekkers op de Nationale Opsporingslijst. Voor de tip die tot zijn aanhouding leidt, is een uitzonderlijke hoge beloning beschikbaar van 75.000 euro.

In de uitzending van 'Opsporing Verzocht' geeft een woordvoerder van de Landelijke Eenheid vanavond meer toelichting op de zoektocht naar Leijdekkers.

Op 2 maart is een 15-jarige jongen op de Werkerlaan in Zwolle mishandeld door een man met een mes. De jongen fietste die ochtend vanuit Hasselt naar school, toen de man al pratend op hem af kwam fietsen. Omdat de jongen de indruk kreeg dat de fietser - die hij niet kon verstaan - misschien hulp nodig had, stopte hij. Daarop werd hij aangevallen. Pas later, toen hij de man van zich af had gewerkt en weg was gefietst, merkte de tiener dat hij verwondingen in zijn gezicht had. De politie in Zwolle wil niet alleen weten wie de man is, maar ook of hij mogelijke andere mensen daar in de omgeving heeft lastiggevallen.

Tasjesrover in Utrecht veroorzaakt veel leed

Een 65-jarige vrouw is vrijdag 11 februari middenin het centrum van Utrecht slachtoffer geworden van een gewelddadige tasjesrover. Op bewakingsbeelden van de Oudegracht is te zien dat de dader opeens een sprint trekt naar het slachtoffer. Haar tas werd daarna met zoveel kracht weggerukt dat ze enige tijd in een rolstoel zat, en nog altijd revalideert. Na het bekijken van tientallen camera’s in het Utrechtse centrum zijn er duidelijke beelden van de verdachte gevonden.

Verder in 'Opsporing Verzocht' aandacht voor een overval op een Kruidvat in Vlaardingen, een inbrakengolf in Uden en twee brandstichtingen in Bergen aan Zee. Het inschakelen van het publiek bij het oplossen van misdrijven bleek ook de afgelopen week overigens zeer effectief. In de uitzending wordt verder stilgestaan bij drie doorbraken bij onderzoeken waar 26 april hulp bij werd gevraagd. Zo werd een dag na de uitzending een 16-jarige verdachte aangehouden voor het neersteken van een 21-jarige vrouw op 16 april in Vlaardingen.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 3 mei om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.