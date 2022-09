Dit zie je deze week in 'Matthijs Gaat Door'

Kovacs zingt haar nieuwe single 'Fragile'. Sarina Wiegman maakte de Engelse voetbalvrouwen Europees kampioen. Ze vertelt over afgelopen weekend toen ze zich met Engeland voor het WK in 2023 plaatste.

Cartoonist, columnist, presentator en tenniscoach Martin Simek is Forever Young, en de Afrikaanse band The Togo All Stars speelt met de Sven Hammond Big Band. Het boek van de week is 'Hommage' van chef-kok Sergio Herman. Het is zijn ode aan Zeelands mooiste product: de mossel. Verder spelen Bertolf en Tangarine in de rubriek 'Bandje in de Wolken' een nummer van George Harrison.

'Matthijs Gaat Door', zaterdag 10 september om 21.30 uur bij BNNVARA bij NPO 1.