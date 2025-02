Dit serveren CANAL+, Film1 en FilmBox in februari

'Spinners' is een meeslepende Zuid-Afrikaanse dramaserie over Ethan, een 17-jarige jongen uit de sloppenwijken van Kaapstad. Als chauffeur voor een beruchte bende probeert hij te overleven en zijn jongere broer een betere toekomst te bieden.

Maar de harde realiteit van het gewelddadige leven begint zijn tol te eisen. Wanneer Ethan de spectaculaire autosport 'spinning' ontdekt, ziet hij eindelijk een uitweg en de mogelijkheid om zijn leven te veranderen. Deze serie is de eerste Afrikaanse productie die geselecteerd werd voor Cannes.

Spinners: seizoen 1

Stream vanaf 2 februari

Vanaf 8 februari wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Hypnotic'

Detective Danny Rourke (Ben Affleck) zet alles op het spel in de zoektocht naar zijn vermiste dochter. Terwijl hij bizarre en onverklaarbare misdaden onderzoekt, ontdekt hij een sinistere connectie tussen de zaken die hem steeds dichter bij een gevaarlijke samenzwering brengen. Manipulatie, hypnose en misleiding spelen een centrale rol, waardoor Rourke's perceptie van de werkelijkheid steeds verder afbrokkelt. Een zenuwslopende actiefilm, geregisseerd door Robert Rodriguez (Sin City), vol plotwendingen en intriges.

Stream vanaf 16 februari

Zondag 23 februari om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Walker: seizoen 4'

In het vierde seizoen staat Texas Ranger Cordell Walker voor grote uitdagingen. Terwijl hij worstelt met de zelfstandigheid van zijn kinderen en zijn relatie met Geri, duikt een oude vijand op: seriemoordenaar ‘The Jackal’. Walker moet zijn verleden onder ogen zien en zijn dierbaren beschermen tegen het dreigende gevaar.

Stream vanaf 8 februari

'Lagerfeld: Ambitions'

Een fascinerende kijk in het leven van Karl Lagerfeld, een van de meest iconische en invloedrijke figuren in de modewereld. De serie onthult zijn ambities, complexe liefdesleven en de talloze uitdagingen die hij overwon op weg naar de top van de mode-industrie. Een meeslepend portret van een visionair die nooit ophield met vernieuwen en inspireren.

Stream vanaf 8 februari

'The Teach: seizoen 3'

Een spannende Poolse misdaadserie (ook bekend als Belfer) waarin Paweł Zawadzki, een Poolse leraar, naar een provinciaal stadje verhuisd. Al snel raakt hij betrokken bij het onderzoek naar de brute moord op een middelbare scholiere. Terwijl hij dieper graaft in de mysteries rond de moord, komen er corruptie en fraude binnen de lokale elites naar boven. Een meeslepende serie vol intrige en morele dilemma’s.

Stream vanaf 22 februari

'Spinning Gold'

Het fascinerende waargebeurde verhaal van Neil Bogart, de platenproducent en medeoprichter van Casablanca Records in de jaren '70. Gedreven door een onverwoestbaar geloof in muziek en artiesten als KISS, Donna Summer en Parliament, veranderde hij de muziekindustrie voorgoed. Een muzikale biopic over dromen, huwelijksperikelen en groot succes.

Stream vanaf 28 februari

In februari bij Film1 Premiere en on demand

'Ezra'

Een ontroerend drama met Robert De Niro en Bobby Cannavale. Stand-up comedian Max (Cannavale) staat voor een moeilijke keuze wanneer zijn autistische zoon Ezra dreigt te worden ingeschreven op een speciale school en medicatie moet nemen. In een impulsief besluit leent Max de auto van zijn vader (De Niro) en neemt Ezra mee op een roadtrip naar Los Angeles, met een optreden bij Jimmy Kimmel als doel. Wat volgt is een hartverwarmende reis vol humor.

Zaterdag 1 februari om 20.30 uur

'Together 99'

De Zweede regisseur Lukas Moodysson brengt de cast van arthousehit Together opnieuw bij elkaar. Vierentwintig jaar na de oprichting van de Tillsammans-commune is het tijd om de balans op te maken. Klasse en Göran zijn de enige twee overgebleven leden van de groep. Om hun lusteloosheid wat te temperen, nodigt Klasse voor Görans verjaardagsfeest stiekem voormalige leden van de commune uit.

Arthouse Sunday

Zondag 9 februari om 20.30 uur

'The Dead Don't Hurt'

Een romantische western met Viggo Mortensen als Holger, een Deense immigrant, en Vicky Krieps als zijn vastberaden vrouw Vivienne. In een meedogenloze wereld in 1860 gedomineerd door mannen weigert Vivienne zich te onderwerpen. In Californië bouwt het paar een leven op. Echter wanneer de burgeroorlog uitbreekt en Holger in dienst treedt, staat Vivienne alleen tegenover corrupte tegenstanders, vastbesloten haar eigen pad te volgen.

Zaterdag 15 februari om 20.30 uur

'Club Zero'

Actrice Mia Wasikowska schittert als een nieuwe docente op een prestigieuze privéschool, die haar radicale leefstijl aan haar leerlingen introduceert. Alleen een selecte groep studenten mag deelnemen aan haar exclusieve lessen. Maar wanneer de jongeren haar extreme ideeën volledig omarmen, ontstaat een verontrustende dynamiek die de schoolgemeenschap confronteert met een schokkende realiteit.

Zaterdag 22 februari om 20.30 uur

Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox

Oscars 2025

De grootste awardshow komt er aan! Op 23 januari is bekend wie kans maken op het prestigieuze Oscarbeeldje. Twee Nederlandse korte films, Wander to Wonder van Nina Gantz en I’m Not a Robot van Victoria Warmerdam, staan op de shortlist. Ook Babygirl van Halina Reijn maakt kans op een nominatie voor Beste Filmmuziek. .

In de nacht van zondag 2 op maandag 3 maart zijn vanaf 00.30 uur Nederlandse tijd de pre-show met de rode loper en de live-uitreiking te volgen. Voor wie de hoogtepunten later wil terug zien, zendt FilmBox op maandag 3 maart om 20.30 uur een uitgebreide samenvatting uit. Speciaal voor de live Oscar®-show en de samenvatting zet Ziggo kanaal 13 open voor FilmBox.

In de nacht van zondag 2 op maandag 3 maart van 00.30 tot 4.00 uur

'Het Smelt'

Een aangrijpende thriller, naar de gelijknamige bestseller van Lize Spit. De jonge vrouw Eva keert terug naar haar geboortedorp om af te rekenen met een traumatisch verleden. Ze herinnert zich de zomer toen ze dertien jaar was en een spel speelde met vrienden dat volledig uit de hand liep. Terwijl ze haar verleden onder ogen ziet, probeert ze een boodschap achter te laten en haar verloren connecties te herstellen.

Maandag 3 februari om 20.30 uur

'Bill & Ted Face the Music'

Bill en Ted (Alex Winter en Keanu Reeves) zijn inmiddels vaders van middelbare leeftijd. Nog steeds zijn ze niet geslaagd in hun missie om de wereld met een rocksong van de ondergang te redden. Ze reizen met een telefooncel door de tijd om het nummer van hun toekomstige zelf te stelen. Ondertussen helpen hun dochters Billie en Thea mee om de harmonie in het universum te herstellen.

Maandag 10 februari om 20.30 uur

'Mascarade'

Nadat zijn danscarrière tot een einde is gekomen door een motorongeluk, verdoet Adrien zijn tijd aan de Franse Rivièra waar hij wordt onderhouden door voormalig filmster Martha. Zijn leven neemt een nieuwe wending wanneer hij de prachtige oplichtster Margot ontmoet. Samen fantaseren ze over een beter leven, waarvoor ze een duister plan bedenken.

Maandag 17 februari om 20.30 uur

'One Shot'

Een elite-eenheid van Navy SEALs krijgt een levensgevaarlijke missie: het transporteren van een gevangene uit een CIA-gevangenis naar het vasteland. Maar wanneer terroristen een opstand ontketenen, verandert de missie in een bloedstollende race tegen de klok. De SEALs moeten niet alleen de gevangene veiligstellen, maar ook het eiland verlaten om een bom in Washington D.C. op tijd te ontmantelen.

Maandag 24 februari om 20.30 uur