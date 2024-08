Dit is september op Disney Channel en Disney XD

Verveel je geen moment en kijk na schooltijd naar je favoriete series op Disney Channel! 'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' geeft je een komische kijk op een samengestelde familie, waarvan ieder lid vreemd is op zijn eigen manier.

In een druk bergstadje vol dieren en magische wezens beleven Kiff, een eekhoorntje met een groot hart, en haar geweldige beste vriend Barry het ene avontuur na het andere.

Tylor Tuskmon studeert af aan de Monsters Universiteit en arriveert bij Monsters en co. om aan zijn droombaan als Schrikker te beginnen... of niet. De dag dat hij begint, ontdekt hij dat ze geen Schrikkers willen... maar Grappers!

Vanaf 2 september, elke maandag t/m vrijdag vanaf 15.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

HAILEYS MISSIE

Hailey is een risicomijdende maar vindingrijke tiener op een missie om elk item op haar lange lijst van uitdagende - en soms onhandige - taken te volbrengen om de wereld te redden. Of ze nu elke attractie op de kermis induikt, optreedt in een musical, een zangduo herenigt of de groeiende en gecompliceerde gevoelens voor haar beste vriend Scott onder ogen moet komen. Hailey komt steeds nieuwe uitdagingen tegen om haar angsten te overwinnen en daarnaast probeert ze ook nog even de wereld te redden.

Vanaf 7 september, elke zaterdag en zondag om 16.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

STAR WARS: JONGE JEDI AVONTUREN

'Star Wars: Jonge Jedi Avonturen' speelt zich af ten tijde van de Oude Republiek. De jonge Jedi Kai, Lys en Nubs worden door meester Yoda naar de wonderbaarlijke planeet Tenoo gezonden om in de Jedi-tempel te worden opgeleid onder toeziend oog van meester Zia. Samen beleven ze veel avonturen, vaak aan boord van de Crimson Firehawk van superpiloot Nash en haar droid RJ-83. Ze helpen de onderdrukten, bestrijden boze piraten, ontdekken exotische wezens maar leren bovenal wat het inhoudt om goede vrienden te zijn.

Vanaf 21 september, elke zaterdag en zondag om 07.30 uur op Disney Channel.

MARATHON

DE GEWELDIGE YELLOW YETI

De 12-jarige surferjongen Osmo en zijn vader verhuizen van het strand naar hun verre familie in het eigenzinnige stadje Winterton, waar het het hele jaar door sneeuwt en monsters ten strengste verboden zijn. Osmo en zijn dappere nicht Rita sluiten een onwaarschijnlijke vriendschap met een torenhoge gele yeti genaamd Gustav, die een onstuitbare gigantische grapjas is. Samen helpen ze Gustav verborgen te houden voor Osmo's monsterverachtende oom, burgemeester Chrome, terwijl ze alle ongebruikelijke, lachwekkende avonturen verkennen die hun bevroren huis te bieden heeft.

Kijk 'De Geweldige Yellow Yeti' elke zaterdag en zondag, vanaf 10.00 uur op Disney XD.

BACK TO SCHOOL

PHINEAS EN FERB, AMPHIBIA & GROEN IN DE GROTE STAD

Begin je dag met de leukste series op Disney XD!

Het is zomervakantie en stiefbroers Phineas en Ferb besluiten van elke dag een avontuur te maken.

Amphibia gaat over de komische avonturen van de 13-jarige Anne Boonchuy die op magische wijze naar de wereld van Amphibia getransporteerd wordt, een wild moerasgebied vol pratende kikkermensen.

In 'Groen in de Grote Stad' volgen we Cricket Groen, een deugniet en een optimistische jongen die met zijn familie verhuist van het platteland naar de grote stad!

Vanaf 2 september, elke maandag t/m vrrijdag vanaf 6.00 uur op Disney XD.