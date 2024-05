Dit is nieuw bij RTL in juni

'Ik Weet Er Alles Van' is een quiz waarin zes kandidaten, ieder met een eigen specialisme, een week lang proberen een groot geldbedrag te winnen.

Naast feitenkennis speelt ook mensenkennis een belangrijke rol. De deelnemers kunnen elkaar uitdagen tot een duel en er met elkaars geld vandoor gaan. Wie weet het meest en heeft de beste strategie?

'Ik Weet Er Alles Van'

Vanaf maandag 3 juni om 20.00 uur

'Het Kinderziekenhuis'

Vanaf dinsdag 4 juni om 20.30 uur

In de realityserie ‘Het Kinderziekenhuis’ volgen we ouders die met hun zieke kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis verblijven of in dagbehandeling worden opgenomen. We zien hoe artsen en verpleegkundigen ieder uur, iedere dag, zeven dagen per week levensreddende zorg bieden aan deze jonge patiënten in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Patiënten die een trauma hebben opgelopen, een chronische ziekte hebben, of levensbedreigend ziek zijn. Eén ding hebben ze gemeen; ze schipperen vaak tussen hoop en vrees in deze fase van hun leven. De patiënten en hun ouders worden gevolgd tijdens moeilijk én aangrijpende momenten, maar ook als ze gelukkiger dan ooit het ziekenhuis verlaten omdat het beter gaat. De serie laat daarnaast de bevlogenheid van het zorgteam zien, waar de focus ligt op patiënten de best mogelijke behandeling en begeleiding geven. En waar beter worden en naar de toekomst kijken 24 uur per dag op nummer één staat.

Highlights RTL 5

'Britain’s Got Talent'

Vanaf woensdag 12 juni om 20.30 uur

'Britain's Got Talent', de meest gewaardeerde Britse talentenjacht, is terug voor een 16e seizoen. Met de legendarische juryleden Simon Cowell, Amanda Holden en Alesha Dixon (en nieuwkomer Bruno Tonioli van 'Dancing With The Stars USA'), en presentatieduo Ant en Dec, worden zangers, dansers, muzikanten, comedians en andere entertainers beoordeeld in de hoop op een kans op roem en een geldprijs.

Sport bij RTL

Champions League

Op zaterdag 1 juni 2024 wordt de finale van de UEFA Champions League gespeeld op het heilige gras van Wembley in Londen. Wie wordt de opvolger van Manchester City, dat dit seizoen in de kwartfinales werd uitgeschakeld. De teams die nog in de race zijn voor deze felbegeerde titel zijn Bayern München, Real Madrid, Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. De uitzending start om 19.25 bij RTL 7.

Films bij RTL

RTL 7 Films

RTL 7 start de maand juni met de ‘Die Hard’-films. Vanaf 2 t/m 6 juni worden alle vijf de films uit de ‘Die Hard’-reeks met Bruce Willis uitgezonden. Met Vaderdag, op zondag 16 juni, kijk je naar de spectaculaire films 'Poseidon' en 'Godzilla'. En vanaf zaterdag 22 juni begint de ‘Spider-Man’ Week waarin Tobey Maguire, Andrew Garfield en Tom Hollander als de superheld zullen verschijnen bij RTL 7.

RTL 8 Films

Bij RTL 8 kun je in juni genieten van een divers aanbod aan films. Van 3 t/m 5 juni zijn de heerlijke 'Soof'-films met Lies Visschedijk te zien. Daarnaast schittert Reese Witherspoon in de komische 'Legally Blonde'-films, die op maandag 10 juni en dinsdag 11 juni te zien zijn. En als klap op de vuurpijl kun je gedurende de Wedding Weeks van 17 t/m 26 juni genieten van zes romantische films waarin huwelijksperikelen centraal staan. De huwelijksklokken zullen luiden bij RTL 8 voor een onvergetelijke maand vol liefde en avontuur!