Dit is nieuw bij HBO Max in mei

De indrukwekkende documentaire 'The Commandant's Shadow' van regisseur Daniela Völker brengt voor het eerst de zoon van Auschwitz-commandant Rudolf Höss, Hans Jürgen Höss, samen met overlevende Anita Lasker-Wallfisch.

The Commandant’s Shadow | vanaf zondag 4 mei

Terwijl Hans Jürgen opgroeide in de schaduw van het kamp, overleefde Anita de gruwelen van Auschwitz door cello te spelen in het vrouwenorkest. Decennia later ontmoeten ze elkaar in een intieme setting, waarbij hun kinderen, Kai Höss en Maya Lasker-Wallfisch, ook betrokken zijn. De film onderzoekt de erfenis van schuld, herinnering en verzoening over generaties heen. 'The Commandant’s Shadow',een verhaal over confrontatie, herinnering en hoop.

'Malditos' | vanaf vrijdag 2 mei

'Malditos', een nieuwe Franse Max Original, is een intense misdaadthriller die zich afspeelt binnen een zigeunergemeenschap, waar eeuwenoude tradities, onuitspreekbare geheimen en machtsstrijd elkaar kruisen. Vijf van de zeven afleveringen werden geregisseerd door Jean-Charles Hue en twee door de Vlaamse regisseur Cécilia Verheyden ('Undercover', 'Ferry'). In Camargue vecht de leidster van een zigeunergemeenschap samen met haar twee zonen om hun clan te redden van uitzetting door het stijgende waterpeil. Om te overleven, moeten ze de grenzen van de wet overschrijden en zich staande houden in een duistere en gevaarlijke wereld… terwijl ze een geheim verbergen dat hun familie al zeven jaar achtervolgt.

'100 Foot Wave' | vanaf vrijdag 2 mei

De oceaan roept, en het gevaar is groter dan ooit. In deze adembenemende documentairereeks volgen we opnieuw big wave surfer Garrett McNamara, zijn vrouw Nicole, hun kids, en een aantal collega-surfers. '100 Foot Wave' breidt zijn horizon uit: van de kliffen van Nazaré in Portugal, waar McNamara in 2011 een wereldrecord vestigde, tot nieuwe, spectaculaire locaties zoals Cortes Bank in de verre uithoeken van de Stille Oceaan, Safi in Marokko, Montaldo in Italië en Oʻahu in Hawaï. Elke aflevering dompelt je onder in de intensiteit, passie en risico’s van deze extreme sport. Maar '100 Foot Wave' is meer dan alleen spektakel – het is ook een intiem portret van doorzettingsvermogen, teamwork en de grenzen van het menselijk kunnen.

'Conan O’Brien Must GO' | vanaf donderdag 8 mei

Conan is terug, en hij gaat verder dan ooit. In het tweede seizoen van deze Max Original reist de geliefde talkshowhost en komiek opnieuw de wereld rond om internationale fans te ontmoeten die hij leerde kennen via zijn podcast. Wat volgt, is een heerlijk chaotische mix van cultuurschokken, onhandige gesprekken en Conan’s typerende droge humor. Of hij nu belandt in een IJslandse sauna of op een Indiase dansvloer: Conan blijft overal zichzelf – en dat levert steevast memorabele televisie op. Geproduceerd door Conaco -executive producers zijn Conan O’Brien en Jeff Ross.

'Duster' | vanaf vrijdag 16 mei

De nieuwe Max Original 'Duster' van J.J. Abrams ('Lost', 'Westworld') en LaToya Morgan ('Shameless') neemt de kijker mee naar het zuidwesten van de Verenigde Staten in 1972. Het verhaal van deze misdaadthriller volgt Nina (Rachel Hilson), de eerste zwarte vrouwelijke FBI-agent, die samenwerkt met Jim (Josh Holloway), een getalenteerde vluchtwagenchauffeur, om een opkomend misdaadsyndicaat te ontmantelen. Wat begint als een gevaarlijke missie, verandert al snel in een roekeloos avontuur vol actie en spanning.

'Tegendraads' | vanaf maandag 19 mei

Deze meeslepende Nederlandse dramafilm speelt zich af in het Twente van de jaren ’60, waar de komst van Italiaanse gastarbeiders zorgt voor spanningen én ontluikende liefde. In het hart van dit verhaal staat Johanna (Emma Josten), een jonge vrouw die zich los probeert te worstelen uit een beklemmend bestaan. Wanneer ze verliefd wordt op Francesco, een van de nieuwkomers, zet dat niet alleen haar wereld, maar die van het hele dorp op z’n kop.

'Tegendraads' is een verhaal over liefde, verzet en het verlangen naar vrijheid – gebaseerd op waargebeurde gebeurtenissen rond de ‘Spaghettirellen’ in Oldenzaal. Regisseur Ben Sombogaart ('De Tweeling', 'Bride Flight') levert met deze film een krachtige mix van sociaal drama en persoonlijke strijd. Met hoofdrollen van Emma Josten, Mehdi Meskar en Holly Mae Brood.

'Gold Rush: White Water' | vanaf maandag 19 mei

In een nieuw seizoen van 'Gold Rush: White Water' neemt Dustin Hurt meer risico’s dan ooit. In een ultieme poging om eindelijk echt de gouden jackpot te vinden, besluit hij nog hoger in de bergen te gaan zoeken. Hij heeft zijn zinnen gezet op een waterval verderop in Nugget Creek, waar hij verwacht dat het goud zich heeft opgehoopt in een zogeheten ‘plunge pool’. Het is een natuurlijk reservoir dat volgens Dustin miljoenen dollars aan goud moet bevatten. Maar de reden dat niemand het er ooit uitgehaald heeft, is omdat het een levensgevaarlijke plek is die amper bereikbaar is. De rotswanden zijn hoog en steil, met afbrokkelende stukken steen. Een kleine misstap kan dodelijk zijn. Als hij de situatie voorlegt aan zijn crew, zegt hij erbij dat hij het snapt als ze afhaken. Maar ook zij willen deze gouden kans niet voorbij laten gaan en besluiten letterlijk hun leven te riskeren voor potentiële rijkdom. Vinden ze eindelijk de jackpot in dit gevaarlijkste seizoen ooit?

'Louisa & Rowan: Terug Naar Het Kamp' | vanaf donderdag 22 mei

In deze nieuwe realityserie keren Louisa Janssen en haar partner Rowan van de Bovenkamp samen met hun 7-jarige zoon Mikai terug naar Louisa’s roots: het woonwagenkamp. Met een caravan trekken ze door Nederland, op zoek naar herinneringen, familieverhalen en de bijzondere cultuur van de reizigersgemeenschap. Louisa groeide zelf op in een woonwagen, terwijl Rowan – die niet op het kamp is geboren – zich door de jaren heen heeft aangepast aan de cultuur, wat Louisa omschrijft als ‘verkamperd’. Tijdens hun reis ontmoeten ze zowel oude bekenden als nieuwe bijzondere mensen uit de reizigersgemeenschap, die hun verhalen delen over het hedendaagse kampleven.

'Pee-wee as Himself' | vanaf zaterdag 24 mei

Deze tweedelige HBO Original documentaire viert het leven en de nalatenschap van Paul Reubens, de man achter het onvergetelijke alter ego Pee-wee Herman. Met archiefbeelden, interviews en een flinke dosis nostalgie wordt duidelijk hoe Pee-wee uitgroeide tot een cultureel fenomeen dat generaties wist te inspireren. Gedreven door een openhartig interview met Reubens zelf, vormt 'Pee-wee as Himself' het definitieve portret van deze unieke komische performer. Voor het eerst gunt Reubens het publiek een blik op zijn persoonlijke leven, dat hij jarenlang buiten de schijnwerpers hield. Vastbesloten om zijn verhaal op zijn eigen manier te vertellen, duikt hij in zijn kleurrijke invloeden, zijn oorsprong in het circus en het avant-gardetheater, en de keuzes die zijn carrière bepaalden. Daarbij reflecteert hij op de pijnlijke maar noodzakelijke beslissing om afstand te nemen van zijn geliefde alter ego.

'Rick and Morty' | vanaf maandag 26 mei

Na een jaar afwezigheid keert Rick and Morty terug met het langverwachte achtste seizoen. Dit seizoen belooft opnieuw een mix van absurde humor, interdimensionale chaos en onverwachte wendingen. Naast Rick en Morty keren ook Summer, Beth, Jerry en Space Beth terug voor nieuwe avonturen. De stemmen van Rick en Morty worden opnieuw vertolkt door Ian Cardoni en Harry Belden, die in seizoen 7 de rollen overnamen van mede-bedenker Justin Roiland. De serie blijft trouw aan zijn kenmerkende stijl, met zowel losse afleveringen als doorlopende verhaallijnen die de personages verder uitdiepen. Fans kunnen zich verheugen op nieuwe dimensies, filosofische vraagstukken en de terugkeer van geliefde bijfiguren zoals Butter Bot.

'And Just Like That…' | vanaf vrijdag 30 mei

Carrie, Miranda en Charlotte zijn terug voor een derde seizoen van 'And Just Like That…', de vervolgserie op 'Sex and the City'. Het derde seizoen belooft nieuwe romances, persoonlijke groei en de kenmerkende mix van mode, vriendschap en het leven in New York City. Carrie schrijft aan haar eerste fictieroman, Miranda verkent haar single leven, en Charlotte balanceert tussen werk en gezin. Het nieuwe seizoen - ook van uitvoerend producent Michael Patrick King - gaat in totaal 12 afleveringen tellen.

Sport op HBO Max in mei:

3 mei

UFC: UFC Des Moines met Reinier de Ridder

5 – 11 mei

Wielrennen: La Vuelta Femenina

9 mei – 1 juni

Wielrennen: Giro d’Italia

10 mei

UFC: UFC 315

17 mei

UFC: UFC Vegas 106

24 mei

UFC: UFC Vegas 107

25 mei – 8 juni

Tennis: Roland Garros

26 mei – 1 juni

Golf: PGA | The Memorial Tournament

31 mei

UFC: UFC Vegas 108