Dit is hét seizoen voor kerstspecials op BBC First

Met Kerstmis in aantocht is er geen betere plek om te genieten van de beste Britse drama's dan bij BBC First. Naast de recent aangekondigde premières van het vijfde seizoen van 'Grantchester' en 'Whitstable Pearl' seizoen 2, kan je genieten van vijf gloednieuwe kerstspecials van je favoriete series op BBC First.

Zo komt er een kerstspecial van 'Death in Paradise', 'Call the Midwife', 'Shakespeare & Hathaway' en seizoen 3 van 'All Creatures Great and Small'.

BBC First presenteert de tweede kerstspecial van 'Death in Paradise' op het prachtige eiland Saint Marie. Maar het is niet allemaal zon, zand en kerstsfeer, want een moord treft het eiland en het verleden van Selwyn achtervolgt hem verder…

Ook is de langverwachte kerstspecial van 'Call the Midwife' terug. De hartverwarmende special speelt zich af in het jaar 1967, en het leven in Poplar keert langzaam weer terug naar normaal. Zo wordt er een feestelijke talentenjacht georganiseerd om de inwoners op te beuren na het verschrikkelijke treinongeluk.

Het onwaarschijnlijke duo Lu en Frank keren terug voor een mysterie in de kerstspecial van het vierde seizoen van 'Shakespeare & Hathaway'. De lancering van Arden's vernieuwde kerstfestival, Wintermas, brengt allerlei ups en downs met zich mee nu het feestseizoen is begonnen.

In 'All Creatures Great and Small' seizoen 3, is het Kerstmis in Skeldale en wordt Siegfried gedwongen om een compromis te sluiten als zijn wedstrijdpaard, River, een blessure oploopt - zal hij diegenen die hij lief heeft, beschermen ten koste van River's welzijn? Mrs Hall beseft daarentegen dat ze haar gevoelens voor Gerald onder ogen moet komen.

'Death in Paradise' kerstspecial gaat in première op 27 december om 18.00 uur op BBC First

De host van een true-crime podcast wordt vermoord tijdens een zoektocht naar een kind dat verdween op kerstavond in 1977. Selwyn zijn verleden haalt hem in en achtervolgt hem verder.

Selwyn heeft slechts een zaak nooit op kunnen lossen, en deze zaak keert terug tijdens kerst. Terwijl de inwoners van Saint Marie zich voorbereiden op de feestdagen, wordt Jennifer Langan dood aangetroffen. Langan onderzocht de vreemde verdwijning van een negenjarige jongen op kerstavond in 1977. Wanneer opnames van de nacht van de moord worden ontdekt, blijft het team achter met een griezelige vraag. Zijn er bovennatuurlijke krachten aan het werk? En als klap op de vuurpijl, zal Neville liefde vinden voor het kerstfeest begint?

'Call the Midwife' kerstspecial gaat in première op 26 december om 19.00 uur op BBC First

Het is Kerstmis in 1967 en het leven in Poplar keert langzaamaan weer terug naar normaal na het verschrikkelijke treinongeluk.

De vroedvrouwen verhuizen de kraamkliniek naar een nieuw pand, waar een van hun eerste patiënten Rhoda Mullocks is. Het team kent haar goed omdat haar laatste baby werd getroffen door Thalidomide. Verpleegster Crane zorgt voor een zwangere, alleenstaande moeder die onlangs uit de gevangenis is vrijgelaten, terwijl zuster Frances een bevalling bijwoont in een kledingfabriek. Elders besluit Fred geld in te zamelen voor de getroffen families van het treinongeluk en stelt een feestelijke talentenjacht voor: Poplartunity Knocks!

'Shakespeare & Hathaway' kerstspecial seizoen 4 gaat in première op maandag 19 december om 20.00 uur op BBC First

Frank en Lu worden ingehuurd om de 'Voice in the Dark' te ontmaskeren die Wintermas dreigt te vernietigen, terwijl Sebastian voor zijn eerste solo-zaak komt te staan.

De lancering van het vernieuwde kerstfestival van Arden, Wintermas, verloopt niet helemaal volgens plan wanneer raadslid Elaine Davies (Angela Lonsdale) een bericht ontvangt van de 'Voice in the Dark'. Haar wordt opgedragen het evenement te annuleren of anders wordt ze voor schut gezet. Ze verzet zich, maar haar plannen worden keer op keer gesaboteerd. Frank (Mark Benton) en Lu (Jo Joyner) gaan op onderzoek uit en ontdekken dat de spanningen binnen de raad hoog oplopen. Terwijl ze proberen uit te zoeken wie er achter de berichten zit, krijgt Sebastian (Patrick Walshe McBride) zijn eerste solo-zaak. Niets had hem echter kunnen voorbereiden op de ontmoeting met Rob (Steve Edge), alias Mr Christmas, die elke dag Kerstmis viert met zijn dochter Olivia (Niamh Longford). Iemand heeft zijn huis beklad met graffiti om hem duidelijk te maken dat hij hiermee moet stoppen. Sebastian begint op verkeerde voet wanneer hij Olivia van streek maakt, buurman Matt (Jonny Muir) beschuldigt en zijn eerste klant van zich afstoot. Maar, kan hij zichzelf bewijzen en Kerstmis redden als het duidelijk wordt dat de zaken met elkaar verbonden zijn?

'All Creatures Great and Small' seizoen 3 kerstspecial gaat in première op 27 december om 21.00 uur op BBC First

Het is Kerstmis in Darrowby en met de hele wereld in oorlog probeert iedereen er het beste van te maken. Een jonge gast brengt verwondering, ondeugendheid en vrolijkheid naar Skeldale house terwijl iedereen wacht op belangrijk nieuws. Als mevrouw Pumphrey de komst aankondigt van een kitten op Pumphrey Manor, die extra zorg nodig heeft, weet James de juiste persoon om hem onder zijn hoede te nemen.

Siegfried wordt gevraagd het gewonde wedstrijdpaard, River, te bezoeken vlak voor een grote race. Daarbij doet hij een belangrijke ontdekking die Sebright Saunders gebruikt om druk uit te oefenen om River terug te krijgen op de renbaan. Siegfried riskeert zichzelf en alles waar hij voor staat in gevaar te brengen, maar hij is vastbesloten het te doen en Tristan is zijn grootste obstakel.

Als Mrs Hall Gerald tegenkomt op de markt en zijn nieuws hoort, nodigt ze hem uit voor een Skeldale kerstfeest dat nog niet is georganiseerd. De rest van het huis helpt haar met het samenstellen van een aantal gasten en een maaltijd - maar zal hij komen, en zo ja, is Mrs Hall klaar om hem te vertellen wat ze voelt?

In december kan je verder kijken naar de volgende series op BBC First:

'Rosemary and Thyme' S3 elke zondag om 18.45 uur tot 18 december

'All Creatures Great and Small' S3 elke dinsdag om 21.00 uur tot 27 december

'Chivalry' elke zondag om 21.00 uur tot 25 december

'Whitstable Pearl' S2 elke maandag om 21.00 uur tot 9 januari

'Grantchester' S5 elke vrijdag om 21.00 uur tot 13 januari