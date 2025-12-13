Dit is de eindejaarsprogrammering van de NOS

De NOS blikt in december weer uitgebreid terug op het afgelopen jaar. Ook wordt geproost op het nieuwe jaar in het Nationale Aftelmoment; 1 januari staat in het teken van het Nieuwjaarsconcert en het NK Marathonschaatsen.

NOS SPORTJAAR 2025

De NOS blikt samen met de hoofdrolspelers terug op de hoogtepunten van een uniek sportjaar voor Nederland. Presentator Dione de Graaff ontvangt hen aan tafel en praat met hen over de bijzondere prestaties in 2025. Een avond vol terugblikken op de sport, gecombineerd met goede gesprekken, fijne reportages en speciale aandacht voor alle prijzen die tijdens het NOC*NSF Sportgala 2025 worden uitgereikt.

Woensdag 17 december

21.23- 22.55 uur, NPO 3 en BVN (zondag 28 december om 21.30 uur)

KERSTTOESPRAAK KONING WILLEM-ALEXANDER

Op Eerste Kerstdag spreekt koning Willem-Alexander vanaf Huis ten Bosch zijn jaarlijkse kerstboodschap uit.

Donderdag 25 december

13.00-13.10 uur, NPO 1 (met gebarentolk: NPO 2) en BVN

18.05-18.15 uur, NPO 1 (herhaling) en BVN

NOS JEUGDJOURNAAL JAAROVERZICHT 2025

Ook dit jaar is er weer een speciale Jeugdjournaal-uitzending met het belangrijkste, mooiste, en leukste nieuws voor kinderen van 2025. Met daarin uiteraard een hoofdrol voor kinderen bij grote én kleine nieuwsverhalen van dit jaar. Lucas van de Meerendonk presenteert de uitzending en Joanke Dijkstra doet verslag.

Zaterdag 27 december

19.00-19.46 uur, NPO 3/Zapp en BVN (zondag 28 december om 16.50 uur)

NOS DE ORANJES IN 2025

Overzicht van de opmerkelijkste activiteiten die de Oranjes dit jaar hebben ondernomen. Eruit springt het staatsbezoek aan Suriname, het eerste in bijna 50 jaar. Koning Willem-Alexander werd er vergeven door nazaten van de inheemse gemeenschappen en tot slaaf gemaakten. De Nederlandse excuses werden aanvaard. Ook is er veel aandacht voor prinses Amalia, die het afgelopen jaar steeds vaker koninklijke taken op zich nam. ‘Vrede en veiligheid’ is een ander thema: vooral rond de NAVO-top in Den Haag speelde de koning daarin een nadrukkelijke rol.

Zaterdag 27 december

20.10-20.41 uur, NPO 2 en BVN (om 20.25 uur)

NOS UIT HET LEVEN 2025

Voor de zestiende keer brengt de NOS een lichtvoetig saluut aan de bekende en minder bekende doden van het afgelopen jaar. Vooral voor degenen die in de jaren 70 en 80 zijn opgegroeid, was 2025 een confronterend jaar, met het verscheiden van onder anderen Dieuwertje Blok, Ron Brandsteder, Harmen Siezen, Joost Prinsen, Yvonne Keuls, Hans Wiegel, Jan Terlouw, Frits Bolkestein en Leo Beenhakker. Presentator Dione de Graaff richt ook een lichtje op in 2025 overleden filmsterren als Robert Redford, Diane Keaton en Gene Hackman. En op onder anderen de uitvinder van Nutella en de Australiër die 60 jaar lang zijn uitzonderlijke bloed doneerde en zo miljoenen baby’s het leven redde.

Zondag 28 december

21.36-22.22 uur, NPO 1 en BVN (om 22.50 uur)

JAAROVERZICHT NOS JOURNAAL 2025

Presentator Saïda Maggé brengt vanuit verschillende plaatsen in het land een terugblik op het belangrijkste nationale en internationale nieuws van het afgelopen jaar. Zo is ze op de vliegbasis Leeuwarden vanwege de inzet van Nederlandse F-35’s bij de bescherming van de NAVO-oostflank. Per kwartaal loopt ze de gebeurtenissen langs, en er is extra aandacht voor enkele grote thema’s, zoals de oorlogen in Oekraïne en Gaza, de val van het kabinet en de daaropvolgende verkiezingen, en de autocratische tendensen in het beleid van de Amerikaanse president Trump.

Dinsdag 30 december

20.33-21.39 uur, NPO 1 en BVN (om 22.40 uur)

NATIONAAL AFTELMOMENT 2025

Vanuit het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum luidt de NOS het nieuwe jaar in. Rond 21.20 en 22.00 uur zijn er korte flitsen op NPO 1, en na de Oudejaarsconference begint het rechtstreekse aftellen. De kijker wordt meegenomen langs de mooie momenten van 2025 en om 24.00 uur wordt live geschakeld met grote vuurwerkshows in Nederland, waaronder die in Rotterdam en Amsterdam. De presentatie is in handen van Henry Schut.

Woensdag 31 december

23.50-00.12 uur, NPO 1, NPO 2 en BVN

NOS NIEUWJAARSCONCERT 2026

Het nieuwe jaar wordt traditiegetrouw ingeluid met het Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker met muziek van de Strauss-familie en tijdgenoten. Het wereldberoemde orkest staat voor het eerst onder leiding van de Canadees Yannick Nézet-Séguin, die tussen 2008 en 2018 de leiding had over het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het rechtstreekse commentaar is in handen van Margriet Vroomans.

Donderdag 1 januari 2025

11.15-13.48 uur, NPO 1

NOS SPORT – NK MARATHONSCHAATSEN

Rechtstreeks verslag vanuit Thialf van de Nederlandse Kampioenschappen Marathonschaatsen op kunstijs. Eerst de vrouwen (14.00 uur) en dan de mannen (15.25 uur). De presentatie is in handen van Jeroen Stomphorst.

Donderdag 1 januari

13.52-16.53 uur, NPO 1