Dit is Cartoon Network in juni!

Hier is het allemaal mee begonnen. De piepkleine versies van de geliefde Total Drama-karakters gaan op avontuur in het kinderdagverblijf. Het zijn dan misschien kleuters, maar Duncan, Leshawna, Owen, Beth, Noah, Izzy, Jude, Cody, Bridgette, Gwen en Courtney zijn uitbundiger dan ooit.

Kan Chef deze chaotische groep onder de duim houden?

TOTAL DRAMARAMA

VANAF 28 JUNI

Elke dag om 16.45 uur

De gloednieuwe afleveringen van 'Total Dramarama' zie je vanaf 28 juni elke dag om 16.45 uur bij Cartoon Network.

POWER PLAYERS

VANAF 14 JUNI

Elke dag om 15.25 uur

Axel, een 9-jarige jongen die kan transformeren in een levend actiefiguur, ziet de wereld van verschillende kanten door samen met zijn geweldige speelgoedteam de grootste kleine avonturen te beleven die je je maar voor kunt stellen. Het leven van een speelgoed superheld kent pieken en dalen. Axel heeft bijvoorbeeld een mech-pak, een cool energie zwaard, een ondoordringbaar schild en vele andere krachten die hij zelf nog niet half heeft ontdekt. Actie Axel is sterker, vaardiger en sneller dan Axel in menselijke vorm. Aan de andere kant, is speelgoed Axel 18 centimeter groot, terwijl de rest van de wereld gewoon hetzelfde blijft. Een tuin is opeens een mysterieuze jungle en een zandbak een woestijn! De echte wereld is een stuk ingewikkelder en gevaarlijk vanuit het perspectief van speelgoed!

Seizoen 2 van 'Power Players' zie je vanaf 14 juni elke dag om 15.25 uur bij Cartoon Network.

ELLIOTT VAN DE AARDE

ZATERDAG 12 JUNI OM 10.45 UUR

MARATHON

Elliott en zijn moeder Frankie onderzoeken een mysterieuze steen. Hun leven neemt een dramatische wending als ze onverwachts door het universum worden geslingerd en terechtkomen in het Centrium. Daar ontmoeten ze een bonte verzameling aliens uit onbekende delen van het heelal: kikkers die woorden boeren, leraren die ooit slechteriken waren, een cyclops die de toekomst kan zien, wezens met drie hoofden (die het altijd oneens zijn!), vormveranderaars, klonen en nog veel meer. Terwijl ze uitzoeken wie ze daar heeft gebracht, wordt het Centrium hun nieuwe thuis en ontmoeten ze nieuwe vrienden. Zo is daar Mo, die lijkt op een dinosaurus uit de oertijd van de Aarde. Maar op het moment dat ze zich thuis beginnen te voelen, wordt door een onverwacht weerzien alles plotseling anders....

Kijk op zaterdag 12 juni naar de 'Elliott van de Aarde' marathon, alleen bij Cartoon Network!

