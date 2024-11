Dit heeft 'Kassa' zaterdag voor je klaar staan

Het lijkt bijna onmogelijk om een huis te kopen zonder een schepje boven op de vraagprijs te doen. Soms tot 13% van de vraagprijs.

Maar gebeurt dit opbieden wel op een transparante manier? En verder: de diagnose ADHD- ADD of paar gesprekken bij de psycholoog - voor verzekeraars kunnen dit al redenen zijn om zzp’ers uit te sluiten voor dekking voor psychische problemen bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar is dit wel terecht? En Mai stort zich weer in de schoolboeken voor de Belbus.

'Kassa', zaterdag 2 november om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.