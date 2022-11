Dit heeft FOX te bieden in november

Foto: FOX - © The Walt Disney Company Benelux 2022

June neemt het op tegen Gilead als een felle rebellenleider, maar de risico's in haar strijd brengen onverwachte en gevaarlijke nieuwe uitdagingen met zich mee.

Haar zoektocht naar gerechtigheid en wraak dreigt haar te consumeren en haar dierbaarste relaties te vernietigen.

'The Handmaid's Tail', vanaf 7 november, elke maandag een dubbele aflevering om 20.00 uur op FOX.

NIEUW SEIZOEN

CHUCKY S2

Chucky kruist nieuwe paden met aartsvijanden, oude bondgenoten en nieuwe prooien als hij op pad gaat om overal angst en chaos te zaaien. In het eerste seizoen werd Chucky's duivelse plan om kinderziekenhuizen binnen te vallen verijdeld. Maar nu is de angstaanjagende pop uit op wraak en maakt jacht op de tieners Jake, Devon en Lexy. Tot slot moet ook zijn ex Tiffany eraan geloven nu Chucky ook haar als een gezworen vijand ziet.

Vanaf 17 november, elke donderdag een dubbele aflevering om 22.00 uur op FOX.

NIEUW SEIZOEN

AMERICAN HORROR STORY S11

'American Horror Story' keert dit najaar terug met een nieuw bloedstollend seizoen. Veteranen Billie Lourd, Patti LuPone en Isaac Powell hernemen hun rollen, met Joe Montello en Charlie Carver als nieuwe gezichten.

Vanaf 28 november, elke maandag een dubbele aflevering, om 22.00 uur op FOX.

ONGOING

THE WALKING DEAD S11C

'The Walking Dead' gaat verder in het allerlaatste deel van seizoen 11. Bekijk het epische slot van de serie die 12 jaar geleden in het 'leven' werd geroepen. Alle geliefde personages keren nog één keer terug om de strijd aan te gaan met de doden.

Elke maandag vanaf 22.00 uur op FOX.

ONGOING

WAR OF THE WORLDS S3

Deze Engels-Franse heruitvinding van H.G. Wells' klassieker in de stijl van 'The Walking Dead' speelt zich af in het hedendaagse Frankrijk en volgt groepen overlevenden die gedwongen zijn samen te werken na een apocalyptische buitenaardse aanval.

Elke donderdag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op FOX.

ONGOING

NANCY DREW S2

Tiener Nancy Drew is een briljante amateurdetective. Als haar moeder komt te overlijden, gaan haar plannen om te studeren niet door en besluit ze te stoppen met haar speurwerk. Maar dan wordt een rijke vrouw vermoord en valt de verdenking op Nancy en vier leeftijdsgenoten. Ze besluiten de moord te onderzoeken om hun naam te zuiveren. Al gauw komen ze van het ene in het andere mysterie terecht en worden ze zelfs achtervolgd door een geest.

Elke maandag om 23.00 uur op FOX, laatste aflevering op 7 november.

ONGOING

CHICAGO MED S7

Het meest bekwame medische team van de stad redt levens, terwijl ze daarnaast hun privé-levens ook op de rit proberen te houden. Will Halstead keert terug naar Med om Goodwin te helpen met een geheim onderzoek. Archer en Charles hebben te maken met een tweeling die erop staat identiek te zijn van binnen en van buiten.

Elke dinsdag vanaf 20.10 uur op FOX.

ONGOING

CHICAGO P.D. S9

Volg District 21 van de Chicago Police Department, dat bestaat uit twee duidelijk verschillende groepen: de geüniformeerde politie en de Intelligence Unit. Burgess vecht voor haar leven terwijl Sam Miller wanhopig op zoek is naar de moordenaar van haar zoon. Voight en Upton verwerken de nasleep van hun dodelijke beslissing.

Elke dinsdag vanaf 21.00 uur op FOX.