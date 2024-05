Emotionele verrassing in 'Bompa Bockie': 'Ik hoop echt dat Maurice geen hartaanval krijgt'

De kleindochter en achterkleinkinderen van de 96-jarige Maurice wonen in Sri Lanka. Hij belt hen elke week, maar hen in levenden lijve zien is te moeilijk vanwege de afstand. Daar wil Bompa Bockie iets aan veranderen.

Al moet Bockie dan wel eerst een reisbureau zien te vinden die hem daarbij kan helpen: 'Ik hoop echt dat Maurice geen hartaanval krijgt van deze verrassing.'

Ondertussen organiseert het woonzorgcentrum een Halloween-party. Bockie en Simonne doen er alles aan om de prijs voor best verklede bewoner in de wacht te slepen. Verder leert Bockie Jef kennen, die elke dag met zijn fiets naar het kerkhof rijdt om zijn overleden vrouw te bezoeken. En om zijn gedachten te verzetten gaat Bockie mee zwemmen met enkele bewoners die nog fysiek in orde zijn. 'Bompa Bockie', vanaf maandag 13 mei om 21.15 uur op GoPlay en Play4.