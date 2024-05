Onvergetelijke verjaardag voor Louis in Pairi Daiza

De boerderij in Opwijk is versierd door de buren, want Louis is jarig. Hij wordt 87 jaar. Ook Peter heeft een verrassing voor de twee broers voorzien: hij neemt ze mee naar Pairi Daiza waar Marc Coucke hen staat op te wachten.

Peter mag van de eigenaar gratis in het Brugse pand wonen en er zijn eco-winkel uitbaten. Eén keer per maand neemt hij de tijd om zijn budget te controleren. 'Aan voeding geef ik niks uit. Om te kunnen leven heb ik geen geld nodig', vertelt Peter. Peters manier van leven heeft veel te maken met zijn moeilijke jeugd. Hij komt uit een welstellend gezin met de nodige moeilijkheden: 'Ik heb altijd gedacht dat ik later in een moeilijke situatie terecht zou komen.'

Don't Worry, Be Happy op tv

Niet voor iedereen is the sky the limit, niet iedereen heeft het breed. Deze levenskunstenaars leven heel zuinig, maar toch voelen ze zich de koning te rijk. Het leven is mooi, als je het maar wil zien. Maar hoe doe je dat zonder veel geld?

