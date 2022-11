Dit hebben de Disney Channels te bieden in december

Bluey is een 6-jarige pup met een grenzeloze fantasie die het dagelijkse leven graag in een groot avontuur verandert. Samen met haar zusje Bingo ontdekken ze hun wereld op een speelse en uitdagende manier om zo hun angsten te overwinnen.

Ze willen niets liever dan hun ouders - vooral papa - bij hun plezier te betrekken. Ook al denkt papa dat hij de baas is, de meisjes zijn absoluut de baas als aankomt op speeltijd!

Vanaf 5 december, elke maandag t/m vrijdag om 10.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

JONGEN MEISJE HOND KAT MUIS KAAS

'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' is een komische animatie-serie over een samengestelde familie. Vader’s zonen (een jongen, een hond en een muis) en moeder’s dochters (een meisje, een kat en een stuk antropomorfe kaas), leren samen te leven onder één dak. Ieder lid is een beetje vreemd op zijn of haar eigen manier, dus meestal lopen de zaken uit de hand. Uiteindelijk zullen ze, ondanks hun verschillen, bewijzen dat ze één familie zijn. Hopelijk.

Vanaf 4 december, elke zondag om 16.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

RAVENS HUIS

Beste vriendinnen Raven en Chelsea zijn weer samen en voeden hun drie kinderen onder één dak op. Ravens elfjarige tweeling Booker en Nia, en Chelsea’s negenjarige zoon Levi.

Vanaf 4 december, elke zondag om 13.00 uur op Disney Channel.

MOVIE TIME

Tijdens deze marathon kijk je elke zondag om 16.30 uur naar de leukste films op Disney Channel, waaronder: 'De Goede Dinosaurus', 'Big Hero 6', 'Toy Story 3' en 'Keizer Kuzco'

Vanaf 4 december, elke zondag om 16.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

VIKING SCHOOL

Viking Skool leidt de besten van de besten op tot toekomstige leiders. De tieners Ylva, Erik en Arni zijn drie vrienden die samenkomen op de Viking Skool, maar ze zijn kansloos om Vikings te worden. Verbonden door hun status als buitenbeentjes, zal hun vriendschap alleen maar groeien als ze de uitdagingen aangaan die hen te wachten staan. Onze drie helden zullen laten zien hoe het hart en de ziel van een echte Viking eruitzien. Ze laten zien dat moedig zijn niet gemakkelijk is, maar wel noodzakelijk. Dat loyaliteit belangrijk is, maar eerlijkheid nog belangrijker, en dat vriendschap uiteindelijk de rode draad van het leven is.

Vanaf 5 december, elke maandag t/m vrijdag om 16.00 uur op Disney XD.

NIEUWE AFLEVERINGEN

POKEMON

Ash Ketchum wil niets liever dan Pokémon trainer worden. Hij reist samen met zijn pokémon Pikachu en zijn vrienden door verschillende regio’s van de wereld om avonturen te beleven. Tijdens hun reis in de Unova Regio, moet hij het opnemen tegen Alder, de Kampioen Meester uit Unova! Ook zijn vrienden hebben hun eigen hindernissen te overwinnen. De één vecht voor haar recht om haar reis voort te mogen zetten en de ander wordt geconfronteerd met een terugkerende uitdaging uit zijn verleden. Samen bundelen ze hun krachten om een eiland te redden van de drie machtige en mysterieuze Legendarische Pokémon!

Vanaf 19 december, elke maandag t/m vrijdag om 07.00 uur op Disney XD.

FEESTELIJKE MARATHON

Dit jaar vieren we de meest magische kerst ooit! Ben je er klaar voor?



Op 24, 25 en 26 december, vanaf 12.00 uur op Disney XD.

MARATHON

AMPHIBIA WEEKEND

Anne en de Plantars komen vast te zitten in Los Angeles. Sprig, Polly en Hop Pop zullen zich moet begeven in de moderne wereld zonder dat de mensen erachter komen dat ze pratende kikkers zijn.

Vanaf 3 december, elke zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur op Disney XD.