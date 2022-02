Dionne Stax vertelt het verhaal van Rob

Dionne Stax ontmoet onder meer de 67-jarige Rob. Als Rob wordt geboren, is zijn moeder pas 18 jaar. Wie zijn vader is, is onbekend. Rob wordt op jonge leeftijd in een kindertehuis geplaatst en is weinig thuis bij zijn moeder.