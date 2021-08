Dionne Stax is terug met nieuw seizoen van 'Van Onschatbare Waarde'

'Van Onschatbare Waarde' is terug! Dionne Stax presenteert vanaf woensdag 1 september het jubileumseizoen, het programma bestaat namelijk vijf jaar. In 'Van Onschatbare Waarde' krijgen verkopers van bijzondere en waardevolle spullen de kans om hun object te verkopen aan één van de vier experts.

Eenmaal een bod geaccepteerd of geweigerd, is er geen weg meer terug.

Mensen uit heel Nederland krijgen de unieke kans om hun waardevolle pronkstuk te verkopen. De experts ontvangen verkopers in hun eigen kamer, de verkoper accepteert het bod óf kiest ervoor om door te gaan naar de volgende kamer. Slim onderhandelen is een vereiste; eenmaal een bod geaccepteerd of geweigerd, is er geen weg meer terug.

We verwelkomen dit seizoen een nieuwe expert. Bianca Frölich zoekt, adviseert en bemiddelt bij de aankoop van kunst en antiek voor haar internationale klantenkring. De liefde voor mooie spullen kreeg ze van huis uit mee van haar vader, Ed Frölich, antiquair in Enschede. Ook hij zal dit seizoen een aantal keer zijn opwachting maken, aangezien Bianca niet bij alle opnames aanwezig kon zijn. Verder zijn experts Arnold Wegh, Bert Degenaar en Bas Jonker weer te zien.

Aflevering 1

In het nieuwe seizoen van 'Van Onschatbare Waarde' strijken we neer in Utrecht. Hier mogen de experts zich verheugen op de komst van verkopers met bijzondere objecten. Allereerst komt Josine langs. Op jonge leeftijd verloor ze haar vader en onlangs overleed ook de moeder van Josine. Tijdens het opruimen van haar ouderlijk huis werden bijzondere schatten ontdekt, waaronder een schilderij. Verschillende experts lijken interesse te hebben in het object, maar lukt het Josine om er een mooi bedrag voor te krijgen?

Ook Maarten komt langs. Hij neemt een houten buste van de bekende Griekse god Ajax mee. Het lindehouten stuk komt naar verwachting uit de 17e of 18 eeuw. Het betreft een echt Amsterdams werk, afkomstig van de overleden oom van Maarten. Hij had een prachtig pand in Tilburg, waar Maarten als kind veelvuldig te vinden was. Hij kan zich de buste in de bibliotheek nog goed herinneren en probeert het nu, ook namens zijn broers, te verkopen. Hebben de experts interesse?

'Van Onschatbare Waarde', vanaf woensdag 1 september om 20.40 uur op NPO 1.