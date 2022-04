Dinsdag te zien in 'Opsporing Verzocht'

Dinsdag wordt in 'Opsporing Verzocht' uitgebreid aandacht besteed aan het heropende onderzoek naar de dood van Rotterdammer Mario Das Dores.

Het lichaam van Das Dores, destijds 35 jaar oud, werd op 20 mei 1994 ontdekt in het water van de Schie. Mario, die werkte als vuilnisman, was vijf dagen eerder voor het laatst gezien in het uitgaansgebied aan de Schuttevaerkade. Dat was niet ver van de plek waar hij in het water werd gevonden. De politie concludeerde destijds na onderzoek dat zijn verdrinkingsdood een noodlottig ongeval leek. Na recente nieuwe informatie lijkt er mogelijk toch sprake van een misdrijf. Een woordvoerder van de politie vertelt vanavond in de uitzending meer over het heropende onderzoek en de beloning van 15.000 euro. Ook is een interview met de zus van het slachtoffer te zien.

Metroreiziger mishandelt toerist en gooit koffie over baby

Op camerabeelden is een ernstige mishandeling op metrostation Overamstel in Amsterdam vastgelegd. De mishandeling volgde op een misverstand tussen een toerist en de latere verdachte in de metro. De verdachte dacht dat hij werd gefotografeerd, terwijl de toerist alleen foto’s maakte van zijn vrouw en kind. Het misverstand escaleerde uiteindelijk op het perron. Daarbij heeft de man, die door de politie wordt gezocht, niet alleen gezorgd dat er koffie over de baby heen vloog, maar ook geprobeerd de toerist op het spoor te gooien.

Reeks overvallen op supermarkten in Roosendaal

In een periode van amper twee weken zijn in Roosendaal vier overvallen op supermarkten gepleegd. Tussen 3 en 15 maart werden een Albert Heijn, een Plus, een Aldi en een Jumbo overvallen. Op bewakingsbeelden van drie van de overvallen is te zien dat jonge medewerkers worden bedreigd. Het is niet duidelijk of er een verband tussen de zaken is. Het rechercheteam hoopt dat kijkers en volgers de daders herkennen of wellicht verhalen hebben opgevangen over wie hierbij betrokken waren.

In de uitzending worden onder andere ook bewakingsbeelden getoond van overvallen in Zierikzee en Harderwijk. Ook wordt geprobeerd om de twee mannen te vinden die een schoonmaker van een coffeeshop in Amsterdam met de dood hebben bedreigd. De schoonmaker betrapte de twee tijdens een inbraak.

Gisteren werd overigens duidelijk dat een ernstig misdrijf waar kijkers vorige uitzending over konden tippen, inmiddels lijkt opgelost. Op 26 februari was een 19-jarige vrouw in Tubbergen van haar fiets getrokken, met een stroomstootwapen bewerkt en daarna aangerand. Gisteravond werd daarvoor een 44-jarige verdachte uit de gemeente Borneaan gehouden.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 12 april om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.