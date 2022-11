Dinsdag is er de jubileumuitzending van 'Opsporing Verzocht'

Op zaterdagavond 29 oktober werd op een Rotterdams terras aan het Tiendplein, de 30-jarige Jaison Baptista Lopes Sanches neergeschoten. Tientallen getuigen zagen hoe een schutter van dichtbij het vuur opende.

Jaison onderging op straat nog een spoedoperatie, maar hij overleed uiteindelijk ter plekke. Een groot team van rechercheurs werkt sindsdien aan de zaak. Dinsdag worden de eerste bewakingsbeelden in het onderzoek gedeeld.

Jubileum

Dat gebeurt in de speciale jubileumuitzending van het landelijke opsporingsprogramma. Op 15 november 1982 startte 'Opsporing Verzocht' met reguliere uitzendingen, gepresenteerd door Jaap van Meekren en Will Simon. Al meteen na die eerste aflevering werd binnen een paar dagen een moord opgelost. Sindsdien bewijst het programma al 40 jaar zijn waarde. Mede door tips van kijkers kunnen in zo’n gemiddeld veertig procent van de besproken misdrijven aanhoudingen worden gedaan. 'Opsporing Verzocht' behandelde in die 40 jaar zeer bekende en ernstige misdrijven: zo werd het Meisje van Nulde herkend nadat voor het eerst een gezichtsreconstructie werd getoond en was er in 1987 een speciale uitzending rond de ontvoering van Gerrit Jan Heijn. In de uitzending van morgenavond wordt stilgestaan bij meerdere belangrijke misdrijven die mede door hulp van het publiek werden opgelost.

Zoetermeer

Daarnaast wordt uiteraard ook geprobeerd om een aantal recente misdrijven op te lossen. Zo wordt een gewelddadige straatrover in Zoetermeer gezocht en worden beelden getoond van twee verdachten die in Purmerend pepperspray in het gezicht van een oudere man spoten bij een Rolex-roof.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 15 november om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.