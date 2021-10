Dinsdag in 'Volle Zalen': Nasrdin Dchar

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2020

Nasrdin Dchar was wel eens somber de afgelopen anderhalf jaar zo zonder het theater, zo onthult hij aan Cornald Maas. Maar in zijn ouderlijk dorp Steenbergen ziet hij vol enthousiasme uit naar de trilogie die hij gaat spelen, een compilatie van zijn eerdere drie zeer persoonlijke voorstellingen, over zijn vader, moeder en echtgenote.