Dinsdag in 'Opsporing Verzocht': vondst dode in kanaal bij Orvelte

Dinsdag wordt in 'Opsporing Verzocht' aandacht besteed aan de vondst, gisteren, van een dode in een koffer in het Oranjekanaal bij Orvelte. Het onderzoeksteam deed vandaag verder onderzoek rond het kanaal en sprak met getuigen.

In de uitzending de meest recente stand van zaken in het onderzoek en vragen voor het publiek over onder meer de gedumpte koffer.

Onrustig weekeinde Rotterdam-West: 3 aanslagen

Afgelopen weekend werden drie aanslagen op woningen in Rotterdam-West gepleegd. Bij één daarvan viel een zwaargewonde toen een explosief een huis aan het Piet Paaltjensplein werd ingegooid. In 'Opsporing Verzocht' - dat vanaf deze dinsdag om 20.30 uur wordt uitgezonden - wordt live contact gelegd met een woordvoerder van de politie voor de laatste feiten en vragen over de incidenten.

Dood Charles Hendriks (69): politie zoekt specifiek paar sneakers

Op woensdag 8 december ontdekte een pakketbezorger dat de voordeur van de 69-jarige Charles Hendriks aan de Wattstraat in Den Haag op een kier stond. Meneer Hendriks werd met steekwonden gevonden en overleed op 69-jarige leeftijd. Niet lang daarna werd een verdachte aangehouden maar het onderzoek is zeker nog niet afgerond. Zo worden vanavond beelden van de verdachte getoond omdat zijn kleding en schoenen van die bewuste woensdag spoorloos zijn. Ook is de politie op zoek naar een paar nieuwe, exact dezelfde sneakers als de verdachte droeg. Omdat het een oud model is, hopen de rechercheurs in contact te komen met leveranciers of winkeliers die mogelijk nog ergens zo’n paar hebben.

Verder onder andere de zoektocht naar de gooier van brandbommen naar een Helmonds café en beelden van drie verdachten die betrokken waren bij de vernieling van een Groningse brillenzaak na rellen op 21 november.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 9 februari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.