Dinsdag in 'De Rijdende Rechter': Eén pot nat

De familie Schreurs ontdekt vlak na hun verhuizing een lekkage in hun gang. Ze willen dat de VVE onderzoek laat doen naar de oorzaak. Maar meerdere onderzoeken en twee en een half jaar verder is de oplossing nog niet gevonden.

Intussen loopt de spanning op. De familie Schreurs voelt zich niet gehoord door de VVE en de VVE vindt dat ze alles hebben gedaan wat ze konden. Ze staan hierin lijnrecht tegenover elkaar. De lekkage is niet het enige pijnpunt in het complex. De overburen van de familie Schreurs hebben diverse camera’s opgehangen en ze willen dat de VVE de buren zich houd aan het opgelegde verbod. En als klap op de vuurpijl wil de VVE dat de buggy van het hondje van de familie Schreurs weggehaald wordt van de gang. Maar dat was toch mondeling toegezegd?

'De Rijdende Rechter', dinsdag 26 oktober om 21.55 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.