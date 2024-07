Dinsdag in 'Close Up': De onverschrokken blik van kunstenaar Jamie Wyeth

Kunstenaar Jamie Wyeth is de zoon van een van Amerika's meest gewaardeerde kunstenaars Andrew Wyeth. Als telg van een kunstenaarsfamilie moet Jamie (1946) er in de jaren zestig voor vechten om zich te onderscheiden van zijn beroemde vader en een eigen stijl en reputatie te vestigen.

Hij portretteerde onder anderen J.F. Kennedy, Arnold Schwarzenegger, Rudolf Noerejev en Andy Warhol. De documentaire toont de excentrieke Wyeth aan het werk in zijn atelier, gelegen in het prachtige landschap aan de kust van het noordoosten van de VS.

'Close Up: De onverschrokken blik van kunstenaar Jamie Wyeth', dinsdag 9 juli om 22.10 uur bij AVROTROS op NPO 2.