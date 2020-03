Dinsdag bij AVROTROS: 'Historisch Bewijs'

Is een van de drie mogelijke boekenkisten van het Rijksmuseum, Museum Prinsenhof en Slot Loevestein aan te merken als de werkelijke kist waarin rechtsgeleerde Hugo de Groot in 1621 zijn eeuwige gevangenisstraf in Slot Loevestein wist te ontsnappen?

Voor het eerst in de geschiedenis zijn de drie kisten bij elkaar voor materiaal-technisch onderzoek. Zijn er nog sporen te vinden die herleiden naar Hugo de Groot?

In het historisch onderzoek wordt aan de hand van bewaarde kleding en bewaard gebleven ooggetuigen verklaringen precies uitgeplozen hoe groot Hugo de Groot was, hoe breed de deuren waren waar de kist doorheen moest en hoe hij in de kist gezeten moet hebben. Het team van het Rijksmuseum doet er alles aan om de onderste steen boven te krijgen in een baanbrekend onderzoek naar de echtheid van dit kunsthistorische voorwerp.

'Historisch Bewijs', woensdag 4 maart om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.