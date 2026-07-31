Deze week in 'Terug in het Wild'

Natuurbeschermers uit heel Europa zetten zich in voor meer natuur en biodiversiteit in de stad. In Ierland broeden slechtvalken steeds vaker in de stad, waar ze opvallend succesvol hun jongen groot brengen.

In Nederland werkt Aaf Verkade aan een bloeiend onderwaterleven in de Leidse grachten, zodat vissen en waterplanten weer kunnen gedijen. In Duitsland proberen onderzoekers de egel te beschermen en in Noord-Ierland zetten imkers alles op alles om de inheemse donkere honingbij te redden.

'Terug in het Wild', zaterdag 1 augustus om 19.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.