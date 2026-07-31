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AVROTROS brengt WorldPride Canal Parade 2026 live op NPO 1

vrijdag 31 juli 2026
Foto: © AVROTROS 2026

Splinter Chabot doet live verslag van de WorldPride Canal Parade en wordt hierin bijgestaan door zowel bekende als onbekende gasten met een bijzonder Pride-verhaal.

Onder andere Bob Sikkes, Eppo van Nispen tot Sevenaer, Kirsten van Teijn, Winfried Baijens en Femke Halsema. Presentator Whitney Janssen en dragqueen Sederginne verzorgen het commentaar van de botenparade, Johannes Wirix-Speetjens gaat de stad in en legt de feestvreugde in het publiek vast. Vanuit het EenVandaag opiniepanel schuift Rozemarijn Lubbe aan om de uitkomsten van het jaarlijkse EenVandaag onderzoek te delen. Hoe doet Nederland het op het gebied van tolerantie? 


'Pride Amsterdam - Canal Parade 2026', zaterdag 1 augustus om 12.00 uur op NPO 1, de compilatie is te zien om 22.00 uur op NPO 3.

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